Ancora allarme nel nostro Paese. Un’ondata di caldo sta per investire con forza l’Italia e gli esperti sono già in grado di dire dove e quando colpirà con la sua maggiore intensità. Questa estate 2022 sarà senza ombra di dubbio ricordata come una delle più bollenti in assoluto, basti pensare che in molti ritengono che sia già stata superata la caldissima stagione estiva italiana del 2003. Ora, si tornerà nuovamente a soffrire a causa delle alte temperature che non vogliono lasciare tregua.

L’ondata di caldo non vuole arrestarsi sull’Italia e a breve provocherà molti disagi. E i cittadini sono già stati praticamente avvertiti, visto che si è già saputo dove e quando ci saranno problemi più significativi. Per circa sette giorni la nostra Penisola ha sopportato un clima sicuramente più mite, con un caldo tutto sommato nella media. Si sono anche registrate delle perturbazioni, che hanno alleviato una situazione di calore estremo. Ma questa pausa sta già per essere interrotta. (Leggi anche “Temporali in arrivo”. Meteo Italia, estate in pausa dopo l’ondata di caldo: quando e dove)





Nuova ondata di caldo in Italia: dove e quando colpirà

Brutte notizie dal fronte meteorologico, con l’ondata di caldo che prenderà di mire l’Italia. Dove e quando avremo grosse problematiche? Sicuramente bisogna dire che a causare tutto questo è l’alta pressione proveniente dall’Africa, che si sta per espandere nel Mar Mediterraneo centrale e nella regione delle Alpi. Non dovrebbero essere toccate punte di 40 gradi, ma ci avvicineremo comunque a temperature che possono anche seriamente danneggiare la salute di molte persone.

Il momento più preoccupante con temperature che potranno assestarsi sui 37 e 38 gradi sarà raggiunto dal Nord Italia nella giornata del 5 agosto. Poi nel weekend, dunque tra sabato 6 e domenica 7 agosto, anche il Centro-Sud sarà coinvolto dall’ondata di calore. Poi nella prossima settimana sarebbero previste delle variazioni importanti, che potrebbero essere paragonabili ad una sorta di tregua, che dovrebbe permettere di migliorare il clima in quasi tutta la nostra nazione.

La prossima settimana l’aria dovrebbe rinfrescarsi, complice anche qualche temporale soprattutto al Nord. Anche nelle prossime ore potrebbe esserci qualche rovescio, ma Fanpage ha sottolineato che non ci saranno miglioramenti per quanto concerne l’emergenza legata alla siccità. Staremo a vedere se le previsioni cambieranno o meno a stretto giro di posta.

