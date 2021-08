Ha chiamato il 118 e la telefonata è stata raggelante: ha detto di aver ammazzato, la moglie e la figlia e di aver intenzione di suicidarsi. Poco dopo sono arrivati i carabinieri e hanno fatto la macabra scoperta di tre cadaveri: il killer omicida è Salvatore Staltari, 70 anni. Domenica 22 agosto ha ucciso con una pistola a tamburo la moglie di origini filippine, Catherine Panis, 42 anni, e la figlia Stefania, di 15 anni. Poi si è tolto la vita: l’episodio è avvenuto a Carpiano (Milano).

Salvatore Staltari aveva un carattere burbero e iroso, effettuava lavori precari, poi la disoccupazione. Anche recentemente, i vicini lo avevano sentito più volte alzare la voce in casa mentre la moglie e la figlia erano state notate uscire sempre più spesso da sole mentre lui restava in casa. Era in cura per la depressione, aveva anche ricevuto anche diversi voucher di lavoro comunali, per poche centinaia di euro in diversi anni dal 2014 in poi ed era stato inserito tra i soggetti a rischio di esclusione sociale.

Sono in corso gli accertamenti per capire come l’uomo si sia procurato l’arma. Probabilmente stava già meditando il gesto estremo come fa capire il biglietto che il 70enne ha lasciato sul luogo della tragedia. Non ha avuto pietà per la moglie, Catherine Panis, che lavorava part time in una ditta della zona, nè della figlia di cui, raccontano i vicini, si occupava soprattutto lui, accompagnandola anche quotidianamente a scuola.





“La tragedia che si è verificata oggi è il miglior modo per essere ricordati come colossali vigliacchi. Non esistono problemi così insormontabili da giustificare il suicidio e l’omicidio”, è il commento del procuratore della Repubblica di Lodi, Domenico Chiaro. Il sindaco di Carpiano, Paolo Branca, ha parlato di tragedia immane e per lunedì mattina ha convocato un summit in Comune con la giunta. “Noi tutti, Cittadini Carpianesi, siamo attoniti e sconvolti: quel percorso di dolore cui troppe volte abbiamo assistito attraverso gli organi di stampa, da luoghi ‘altri’ rispetto al nostro paese, oggi ha attraversato noi e la nostra Comunità”, ha scritto il primo cittadino su Facebook.

“Non ci sono parole davanti a tanta sofferenza: ci stringiamo in silenzio, nel dolore, con rispetto e con la preghiera per una famiglia spezzata e per chi è rimasto a vivere questo dolore – ha proseguito Branca -. Su due pensieri, forse, val la pena di riflettere. Di come la mente umana, così spesso meravigliosa e capace di profondità, ci stupisca e ci sconvolga anche nel dare luogo a eventi devastanti e distruttivi. E di quanto il difficile periodo di emergenza sanitaria, l’isolamento dalle relazioni sociali, abbia ‘chiuso’ tra le mura di casa carichi di sofferenza inimmaginabili”.