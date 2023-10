Tragedia in famiglia, la scoperta choc. La vicenda è avvenuta in via Torino a Vignola e lascia senza parole un’intera comunità. Erano le 21.30 quando i vicini sono stati allarmati dalle urla provenieti da una delle villette poste alle porte del paese, poi l’arrivo immediato della squadra dei Carabinieri e la presa di coscienza di uno scenario da incubo perpetuato a scapito della madre e del fratello dell’uomo.

Duplice omicidio a Vignola, uccide a coltellate madre e fratello. Uber Capucci, questo il nome dell’uomo di 67 anni che poco dopo l’orario di cena ha messo in atto la carneficina. Urla per tutto il quartiere di via Torino, poi l’allarme dei vicini lanciato ai Carabinieri. Non appena giunti sul luogo, i militari si sono ritrovati sotto gli occhi uno scenario raccapricciante.

Duplice omicidio a Vignola, uccide a coltellate madre e fratello. I vicini sentono le urla: scatta l’allarme ai Carabinieri

Non appena varcata la soglia della porta di casa, sotto gli occhi dei Carabinieri i corpi ormai privi di vita della madre e del fratello di Uber. I cadaveri di Anna Malmusi, 88 anni, e di Emore Capucci, 66 anni, giacevano infatti in una pozza di sangue. Sul posto oltre ai carabinieri, anche i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Sotto choc e ferito il 67enne è stato trasportato presso l’ospedale di Baggiovara, dove risulta attualmente piantonato dagli agenti e non in pericolo di vita.

Adesso sarà necessario per gli inquirenti ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. Gli inquirenti hanno provveduto a chiudere al traffico la strada di percorrenza davanti alla villetta dove si è perpetuata la tragedia e dove attualmente sono in corso i dovuti rilievi del caso. Tante le ipotesi, tra cui quella in merito a una presunta lite tra i 3.

“Avrebbe cercato di togliersi la vita con un coltello, forse la stessa arma usata contro il fratello e la madre”, si legge su La Pressa. Secondo quanto riferito dai vicini di casa, ieri sera intorno alle 21.30 si è verificata una violenta lite all’interno della casa. Non è ancora chiaro se ci fossero problemi familiari o altre tensioni che abbiano contribuito a scatenare la lite, si legge ancora su Avvisatore. it. Si resta in attesa di aggiornamenti sul caso.