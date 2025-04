Il mistero dell’omicidio di Pierina Paganelli continua ad alimentare il dibattito pubblico e mediatico, a distanza di mesi dal delitto avvenuto a Rimini nell’ottobre del 2023. A essere al centro delle cronache non è soltanto l’indagine giudiziaria, ma anche il tumultuoso intreccio personale che lega i protagonisti del caso: Valeria Bartolucci, Manuela Bianchi e Louis Dassilva. Quest’ultimo, marito della Bartolucci ed ex amante della Bianchi, è attualmente l’unico indagato per la morte della donna di 78 anni, trovata senza vita nel garage della palazzina in via del Ciclamino, dove risiedeva.

>>“Dovete sapere della moglie di Dassilva”. Caso Pierina Paganelli, l’annuncio choc di Roberta Bruzzone

L’attenzione si è recentemente spostata sulle dichiarazioni di Valeria Bartolucci, che in una testimonianza televisiva ha ricostruito il momento in cui avrebbe scoperto la relazione extraconiugale del marito, proprio nei giorni successivi all’omicidio. Secondo quanto raccontato nel programma La Vita In Diretta, sarebbe stato Davide Barzan, consulente e amico di Manuela Bianchi, a convocarla in un bar per rivelarle una serie di messaggi vocali. “Barzan mi chiama da parte e mi fa ascoltare tre di questi vocali che erano un totale di cinque”, ha detto Valeria, precisando che in essi Manuela spiegava a Dassilva le versioni fornite agli inquirenti, chiedendogli di confermarle.





Omicidio Pierina Paganelli, Valeria contro Manuela e Louis

Ma ciò che ha colpito di più Valeria Bartolucci non è stato solo il contenuto delle comunicazioni, quanto piuttosto la prova definitiva di una relazione che le era sempre stata negata. “Fino al giorno stesso entrambi gli interessati negavano con assoluto vigore qualunque addebito in merito a questa relazione”, ha raccontato con amarezza, aggiungendo: “La rabbia è arrivata da zero a cento in un secondo. Ho raggiunto Manuela e Louis e ho detto a favore di chiunque mi stesse ascoltando ‘non so di voi due chi mi faccia più schifo’”. Il confronto tra le due donne, fino ad allora legate da un rapporto di amicizia, è stato acceso e doloroso. “La Bianchi, con il suo solito fare vittimistico, mi ha detto ‘leggo nei tuoi occhi la fine della nostra amicizia’”, ha concluso Valeria.

Nel frattempo, la posizione di Manuela Bianchi si è complicata. Dopo le sue recenti affermazioni, la donna è stata iscritta nel registro degli indagati per favoreggiamento. Si ipotizza infatti che abbia potuto in qualche modo ostacolare il lavoro degli inquirenti, o quanto meno cercato di concordare con Dassilva una linea difensiva comune, dettaglio che emerge proprio dai messaggi vocali ascoltati dalla Bartolucci. Gli investigatori stanno cercando di capire quanto queste dinamiche personali possano avere un peso rilevante nell’economia dell’intera indagine.

Nonostante il clamore mediatico e le continue rivelazioni che scuotono il fronte degli affetti e delle relazioni tra i protagonisti, un fatto rimane invariato: l’assassino di Pierina Paganelli non è stato ancora identificato. Le forze dell’ordine proseguono le indagini, ma i dubbi restano fitti, così come l’angoscia di una comunità ancora scossa da un delitto tanto brutale quanto misterioso. Nell’ombra delle dichiarazioni e dei contrasti familiari, l’unica certezza è che la verità tarda ad arrivare.