L’omicidio di piazzale Appio ha un nome e un cognome. Incredibilmente anche un volto, ripreso dalle telecamere di sicurezza. Un omicidio tremendo, avvenuto sotto gli occhi di alcuni testimoni, quello che si è consumato alcune sere fa in piazzale Appio, nei pressi dell’ingresso per la stazione San Giovanni della Metro A, a Roma. Il delitto, consumatosi intorno alle 22 di martedì è stato registrato da alcune telecamere di sicurezza installate in strada.

Nei filmati acquisiti dagli investigatori, si vede l’omicida, un 27enne armeno, avvicinarsi alla sua vittima, sferrargli diversi fendenti con un coltello e allontanarsi in fretta, diretto verso la stazione Termini, dove avrebbe preso il treno per Napoli. Ci sarebbe anche un particolare risultato decisivo per l’identificazione dell’omicida: nel corso della colluttazione a piazzale Appio, l’uomo si sarebbe ferito ad una mano col suo stesso coltello. Il movente sarebbero dei disguidi per motivi di lavoro.

Piazzale Appio, la vittima è Bilal Khaled Ahmed

Una volta accertata l’identità della vittima, il 41enne Bilal Khaled Ahmed, nato in Iraq, richiedente asilo e gestore di un autolavaggio in zona Divino Amore, i poliziotti sono andati a parlare con un socio dell’uomo. Quest’ultimo aveva rivelato che il 27enne armeno era stato appena licenziato dopo che i due gestori avevano scoperto un ammanco di denaro dalla cassa dell’autolavaggio.





Dalle prime ricostruzioni, sembra che il 27enne avesse chiesto un incontro chiarificatore a piazzale Appio al datore di lavoro che aveva deciso di licenziarlo, ma la discussione sarebbe poi sfociata nell’omicidio. Il giovane, poi, aveva deciso di fuggire a Napoli in treno.

Tuttavia, grazie al monitoraggio della cella telefonica, gli agenti avevano capito le sue intenzioni ed i colleghi partenopei lo hanno arrestato immediatamente una volta sceso in stazione. L’omicida di piazzale Appio è stato portato in carcere a Poggioreale, in attesa della convalida del fermo da parte del giudice per le indagini preliminari.