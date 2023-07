Emergono particolari choc dalle deposizioni rese dal 17enne omicida di Michelle Causo nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo sostenuto davanti al Gip. Dichiarazioni destinate a far discutere e non poco. Di chiacchiere, intorno al caso della ragazza uccisa, se ne sono fatta fin troppe al punto che, alla vigilia dei funerali, i legali della famiglia, gli avvocati Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso, erano stati costretti a intervenire perché calasse il doveroso silenzio su una storia terribile.

>Damiano David dei Maneskin, spuntano fuori i suoi genitori: chi sono e cosa fanno mamma Rosa e papà Daniele

“Nell’esprimere apprezzamento per le manifestazioni di solidarietà e cordoglio da parte di amici, conoscenti e comuni cittadini nei confronti della povera Michelle, vittima di un efferato, quanto immotivato delitto, alla luce, tuttavia, delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da più persone, in particolare da coetanei della ragazza, dalle quali emergerebbero – ci si permette di dire – fantasiose ricostruzioni sul movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l‘onore e il decoro della vittima”.





Michelle Causo, l’omicida al Gip: “Mi ha puntato la pistola in faccia”

E ancora: “tenuto conto, peraltro, dello stato, ad oggi embrionale, delle indagini giudiziarie, si chiede, in vista delle esequie che si svolgeranno domani, di serbare un compassionevole silenzio, onde onorare al meglio il ricordo di Michelle, nel rispetto dell’inconsolabile dolore dei suoi famigliari”. Una ferita che però sembra destinata a riaprirsi.

A quanto riporta Adnkronos infatti, davanti al Gip il 17enne avrebbe sostenuto la tesi della legittima difesa: “Michelle si è alzata dal divano all’improvviso, mi ha puntato la pistola al volto e pensando che l’avesse in qualche modo modificata e che avesse un colpo in canna, l’ho aggredita. Avrei dovuto restituirle 35 euro – così al magistrato – ma le avevo chiesto uno sconto perché 20 euro mi servivano per portare a cena la mia ex, Gaia”.

Di fronte al diniego, per il 17enne, le minacce, la collutazione e poi il femminicidio. La pistola scacciacani, secondo il minore, sarebbe stata nascosta dalla ragazza negli slip. Ricostruzione che non ha convinto pm e giudice: il ragazzo, infatti, resta detenuto nel carcere minorile di Casal del Marmo. “Nei due sopralluoghi effettuati dagli inquirenti in casa del ragazzo sono stati trovati la pistola giocattolo, non modificata, il coltello con cui Michelle è stata uccisa, con una lama lunga 20 centimetri e non 12 come inizialmente emerso, e una mannaia”.