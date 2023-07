Domani i funerali di Michelle Causo, la 17enne uccisa a Primavalle e dell’omicidio del quale è accusato un amico 17 enne. “Michelle con quel ragazzo era amica, lo aveva conosciuto una sera e poi hanno iniziato a scriversi sui social. Il quartiere è piccolo, qui ci conosciamo tutti – raccontava un’amica all’Adnkronos -. Solo che a me lui non piaceva, a pelle, non so spiegare perché. Lei mi diceva che lui era un tipo a posto, ma non ne parlava molto. Flavio (il fidanzato, ndr) lo conosceva, non era geloso. E anche io, alla fine, mi sono tranquillizzata e sono partita per la Grecia”.

>“Uscite, presto!”. Terrore in spiaggia. Mentre fanno il bagno cominciano a urlare, a riva s’accorgono di tutto (VIDEO)

“Quando mi hanno scritto sul gruppo whatsapp cosa fosse successo, mi sono fatta accompagnare in aeroporto da mamma e sono tornata a Roma”. Da giorni gli investigatori sono al lavoro per ricostruire il movente. Un movente nebuloso con il dubbio di debiti legati alla droga. Una voce stroncata ora dai genitori che parlano attraverso gli avvocati Claudia Di Brigida e Antonio Nebuloso.





Omicidio Michelle Causo, i genitori: stop a ricostruzioni fantasiose

“Nell’esprimere apprezzamento per le manifestazioni di solidarietà e cordoglio da parte di amici, conoscenti e comuni cittadini nei confronti della povera Michelle, vittima di un efferato, quanto immotivato delitto, alla luce, tuttavia, delle dichiarazioni rilasciate alla stampa da più persone, in particolare da coetanei della ragazza, dalle quali emergerebbero – ci si permette di dire – fantasiose ricostruzioni sul movente del reato, tali persino, in alcuni casi, da pregiudicare l‘onore e il decoro della vittima”.

E ancora: “tenuto conto, peraltro, dello stato, ad oggi embrionale, delle indagini giudiziarie, si chiede, in vista delle esequie che si svolgeranno domani, di serbare un compassionevole silenzio, onde onorare al meglio il ricordo di Michelle, nel rispetto dell’inconsolabile dolore dei suoi famigliari”. Intanto Vincenzo Lenzoni il preside del Liceo Gassman frequentato dalla ragazza ha voluto parlare.

Ha spiegato che: “Il liceo Gassman sarà presente domani ai funerali di Michelle con un omaggio floreale e con tutti gli amici della ragazza. Questa mattina intanto ho sentito una referente della asl per un supporto psicologico sia per gli studenti che per le famiglie: sarà utile a tutti dopo quello che è successo”.