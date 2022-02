“Non meritava questo”. Rosa, 23 anni, trovata morta al piano terra di casa sua: l’hanno strangolata

Una vera e propria tragedia ha sconvolto la Campania nella serata del primo febbraio. Rosa Alfieri è stata uccisa e se n’è andata per sempre a soli 23 anni. Secondo quanto finora ricostruito, la 23enne sarebbe stata rinvenuta cadavere in un appartamento al piano terra, mentre lei viveva con i familiari al primo piano. Stando a quanto emerso, la giovane sarebbe morta a causa di uno strangolamento ed è già partita la caccia all’uomo da parte delle forze dell’ordine, che hanno un sospettato.

L’episodio si è verificato esattamente verso le ore 18 e a rendersi subito conto della gravità della situazione era stato il papà di Rosa Alfieri, che aveva sentito gridare la vittima. Non essendo state trovate ferite riconducibili a colpi di arma da fuoco e tagli sul suo corpo, si è giunti per ora alla constatazione che la 23enne sia stata strangolata. Non sarebbe stata appurata la violenza sessuale, anche se nelle prossime ore il quadro della situazione sarà più chiaro dopo l’esame autoptico.

Rosa Alfieri è stata ammazzata in provincia di Napoli, esattamente nel paese di Grumo Nevano, in via Risorgimento. Ad intervenire sul luogo del delitto sono stati i carabinieri di Giugliano, che hanno immediatamente avviato le indagini e si sono messi alla ricerca del vicino di casa della ragazza. Infatti, la casa in cui si è materializzato l’assassinio era affittata proprio all’uomo, che adesso ha fatto perdere le sue tracce. Era andato ad abitare nel palazzo della 23enne da circa quindici giorni.





Dopo la morte di Rosa Alfieri, il vicino di casa di 31 anni è fuggito ed è tuttora ricercato dai militari. Il cadavere della vittima è stato trasportato invece all’istituto di medicina legale della città di Caserta. I carabinieri hanno deciso di dare vita a posti di blocco e altri pattugliamenti per trovare il prima possibile il presunto omicida. Non è ancora dato sapere perché la 23enne sia entrata in casa dell’uomo. Tra le ipotesi in piedi c’è anche quella di una vera e propria trappola organizzata dall’uomo.

Coloro che la conoscevano hanno raccontato che Rosa Alfieri era una giovane molto simpatica, solare e che amava la riservatezza. Fuori dallo stabile in cui abitava con la sua famiglia c’è chi ha commentato: “Non meritava di fare questa fine”. Spetterà adesso ai carabinieri e successivamente alla magistratura stabilire precisamente cosa sia accaduto alla sfortunata vittima.