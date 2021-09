Chiara Ugolini, 27 anni, è stata trovata morta con una ferita alla testa nel suo appartamento in via Verona, a Calmasino di Bardolino, in provincia di Verona. La ragazza si era trasferita da poco da Fumane, sempre in provincia di Verona, per stare accanto al fidanzato, di Garda ed è stato proprio lui a trovare il corpo senza vita di Chiara Ugolini.

Il fidanzato era rincasato perché la 27enne non si era presentata al lavoro nella gelateria del padre del compagno, che ha alcuni locali sul lago, e all’interno dell’appartamento ha trovato il corpo senza vita della compagna. Immediata la chiamata ai soccorsi, ma per Chiara Ugolini ormai non c’era niente da fare.

Omicidio Chiara Ugolini, chi è l’uomo fermato dalla polizia

Arrivati sul posto anche anche i genitori residenti a Fumane. Subito dopo il ritrovamento del cadavere i carabinieri hanno avviato tutti i rilievi del caso; nella casa non sono stati trovati segni di effrazione e Chiara potrebbe essere stata vittima di una violenza colluttazione.





Intorno alle 22,30 di domenica 5 settembre, lungo il tratto fiorentino della A1, la polizia stradale ha fermato il presunto responsabile dell’omicidio. L’uomo percorreva la A1 a bordo di una moto in direzione Roma e sempre in base a quanto emerso, nel corso della nottata avrebbe ammesso le sue responsabilità davanti agli agenti della stradale e ai carabinieri di Verona.

Come riporta il quotidiano l’Arena, “si tratterebbe del vicino di casa, residente a piano terra della palazzina a tre piani, già forse interessato dalla misura cautelare degli arresti domiciliari con l’accusa di rissa”. Chiara Ugolini aveva militato a lungo nella squadra del Volley Palazzolo, sia come giocatrice che come coach e sulla pagina Facebook della società è apparso un breve post: in ricordo della 27enne uccisa a Calmasino di Bardolino: “Ciao Chiara”.