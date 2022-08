Morte di Alessandra Matteuzzi, arriva l’esito dell’autopsia sul corpo. Il corpo della 56enne trovato privo di vita. Individuata la causa della morte da parte del medico legale Guido Pelletti immediatamente riconducibile alla modalità con cui la donna sarebbe stata uccisa a martellate la sera del 23 agosto sotto casa a Bologna dall’ex compagno Giovanni Padovani.

Omicidio di Alessandra Matteuzzi, la conferma dopo l’autopsia sul corpo. La causa che avrebbe portato alla morte la donna sarebbe riconducibile a un’emorragia dovuta allo sfondamento del cranio in seguito alle martellate inferte dal suo assassino.





Omicidio di Alessandra Matteuzzi. L’esito dell’autopsia sul corpo

Una vicenda di cronaca nera che lascia sotto choc. Al contempo il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, Andrea Salvatore Romito, ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per Giovanni Padovani. (Alessandra Matteuzzi, fatti terribili prima dell’omicidio: “Cosa ha fatto prima di ucciderla”).

A ucciderla l’ex compagno Giovani Padovani, 27 anni, ex calciatore. Dettagli forniti anche dalla sorella di Alessandra Matteuzzi che ha raccontato gli ultimi istanti di vita della 56enne: “È scesa dalla macchina e ha cominciato a urlare: no Giovanni, no, ti prego, aiuto”.

Continua la donna: “Io ero al telefono, ho chiamato immediatamente i carabinieri che sono arrivati subito. Io abito a 30 chilometri. Alla fine l’ha massacrata di botte”. Al Tgr Rai Emilia Romagna, la donna in lacrime ha poi continuato: “Hanno avuto una frequentazione a distanza, perché lui faceva il calciatore in Sicilia, quindi si sono visti poche volte era poco più di un anno che si conoscevano”.

