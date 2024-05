Oltre 100 milioni! SuperEnalotto l’incredibile vincita da record: centrato il 6. Ecco dove e quanto

Una sera che cambierà per sempre la vita di qualche italiano, quella del 10 maggio. La notizia, infatti, è di quelle clamorose: è stato realizzato il famigerato 6 al SuperEnalotto, la combinazione di numeri vincenti che permette al fortunato di turno di portarsi a casa il più alto tra i premi messi a disposizione dal concorso. La cifra è di quelle da capogiro, da far girare la testa. (Continua dopo la foto)





Il vincitore del SuperEnalotto si è infatti portato a casa la bellezza di 101 milioni di euro. Nel concorso numero 74 di oggi, quello di venerdì 10 maggio 2024, la combinazione vincente è stata 6 – 40 – 80 – 71 – 55 – 20, con il Numero Jolly 12 e il Numero Superstar 75. Un fortunato è riuscito a centrare la sequenza magica, portandosi a casa la vincita record. Ovviamente il nome del vincitore è sconosciuto, e potrebbe rimanerlo per sempre, ma c’è una certezza: la giocata dei sogni è stata effettuata in una ricevitoria di Napoli, dove sicuramente ora si starà festeggiando. (Continua dopo la foto)

I numeri dei giochi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto vengono estratti da anni ogni martedì, giovedì e sabato, dalle ore 20. Da luglio a dicembre 2023 è stata introdotta una quarta estrazione settimanale, il venerdì, per raccogliere fondi in favore delle popolazioni dell’Emilia Romagna colpite dalle alluvioni. Oltre a Lotto ed Enalotto è stata disposta un’estrazione aggiuntiva anche per tutti i tipi di giochi connessi, ovvero 10eLotto, SuperStar e Simbolotto. L’estrazione aggiuntiva del venerdì è poi stata prorogata per tutto il 2024 e le entrate sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali.