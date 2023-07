Olindo Zuanon è morto di caldo. Verrebbe da dire così, pensando a come è stato ritrovato e alle sue ultime ore di vita. Quando è arrivato in ospedale, dopo il malore, la sua temperatura corporea segnava una febbre record: 42 gradi centigradi. Hanno provato in tutti i modi a riportarlo in vita Olindo, ma non c’è stato nulla da fare. Per ben 6 volte i medici e gli infermieri hanno tentato invano di riportarlo in vita. Per 6 volte hanno tentato una rianimazione che però non ha potuto nulla contro la morte e un danno troppo grande.

È morto così Olindo Zuanon, 63 anni, di Fratte, frazione di Santa Giustina in Colle (Padova). Il dramma è capitato nel suo negozio, dove erano intervenuti immediatamente i paramedici dopo la chiamata al 118 e dove gli stessi avevano tentato le prime manovre per tentare di salvargli la vita. Olindo è morto il 17 luglio, in ospedale a Castelfranco Veneto (Treviso), dopo una corsa disperata dal panificio Zuanon di Treville. È al suo interno che il 63nne ha avuto questo terribile malore.





L’uomo tra l’altro è crollato proprio di fronte allo sguardo preoccupato della moglie, Michelle Silvestri. Il bollettino medico divulgato poco dopo parla chiaro: “Infarto derivante da un colpo di calore”. C’è da dire tuttavia, anche se è una cosa che potrebbe capitare a chiunque, il signor Olindo Zuanon aveva già dei problemi pregressi. L’uomo infatti aveva dei problemi cardiaci non di poco conto.

La situazione però si è aggravata senza dubbio dalle temperature eccessive e chiaramente dallo sforzo lavorativo in un ambiente come un forno. Il signor Olindo Zuanon infatti, lo scorso ottobre, era stato sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di defibrillatore sottocutaneo. L’idea del cardiologo era quella di stabilizzare, per quanto possibile, il battito cardiaco in caso di necessità.

“Dopo l’operazione stava bene, e si sentiva bene – racconta oggi la moglie, disperata ed affranta – Il caldo torrido di questi giorni non l’ha certo aiutato”. Olindo Zuanon viveva con la moglie e i tre figli a Fratte di Santa Giustina in Colle, dove la famiglia gestisce un’altra attività, quella che era stata fondata dal padre di Olindo.

