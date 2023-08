Terribile incidente stradale nel tardo pomeriggio di lunedì 31 luglio in Sardegna. Un ragazzo di Porto Torres, Cristian Piras, che il giorno dopo avrebbe compiuto 20 anni, ha perso la vita. Lo scontro è avvenuto sulla strada dei Due Mari, all’altezza di Campanedda, una frazione della provincia di Sassari. Sarà compito dei carabinieri e della polizia locale ricostruire tutte le fasi dell’incidente e capire di chi sia stata la responsabilità di uno schianto frontale avvenuto in un tratto di strada molto trafficato.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Nuova Sardegna e da una prima ricostruzione fatta dalle forze dell’ordine arrivate sul luogo dell‘incidente stradale, due auto, una Fiat 500 e una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente. Un impatto devastante.

Sassari, 19enne muore nella strada dei Due Mari. Un ferito

In gravi condizioni il conducente dell’altra auto, Gavino Deligios, 45enne residente ad Alghero. Dopo l’impatto l’uomo è stato portato in ospedale in codice rosso per politrauma. Sul luogo dell’incidete sono intervenuti gli operatori del 118 con due ambulanze e l’auto medica, una squadra dei vigili del fuoco per estrarre i corpi dei due dalle lamiere accartocciate dei veicoli e la polizia locale di Sassari.

Come dicevamo l’impatto frontale tra le due auto coinvolte nell’incidente stradale è stato molto violento e purtroppo per il giovane Cristian Piras non c’è stato niente da fare. A Porto Torres amici, parenti e conoscenti sono sconvolti. Il 19enne, infatti, oggi 1 agosto avrebbe compiuto 20 anni e la gioia ha subito lasciato il posto al dolore.

L’uomo ferito è invece di Alghero e c’è molta apprensione per le sue condizioni. Il 45enne è stato portato dall’elisoccorso all’ospedale di Sassari. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli operatori del 118 con le ambulanze, i vigili del fuoco e gli agenti della Polizia locale di Sassari. I vigili del fuoco hanno estratto la vittima e il ferito dalle auto e si sono occupato della messa in sicurezza della strada provinciale.