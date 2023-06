C’è un nuovo dispositivo che sarà utilizzato dagli automobilisti, dopo le novità previste nel nuovo codice della strada, volute dal governo Meloni. Bisogna iniziare a conoscere meglio l’alcolock e in questo articolo vi spieghiamo nei dettagli cos’è e chi lo paga. Ad ufficializzare la volontà di introdurre definitivamente questo strumento è stato il consiglio dei ministri, che lo ha inserito nel ddl sicurezza e nella delega per riformare appunto il codice della strada.

Tutti si chiedono cosa prevede l’alcolock e ora sappiamo più precisamente cos’è e chi paga per installarlo nelle automobili. Il dispositivo è anche chiamato in altri modi, come Ignition Interlock Device e Breath alcohol ignition interlock device. Entrando nei particolari, si tratta di una sorta di etilometro, che ha però un particolare collegamento e provoca delle conseguenze, se il conducente del mezzo è in stato di ebbrezza.

Alcolock, cos’è e chi paga il dispositivo per auto per contrastare la guida in stato di ebbrezza

Dunque, parlando nello specifico dell’alcolock, per rispondere alla domanda cos’è possiamo subito dirvi, come spiegato dal sito Leggo, che ha un collegamento alla centralina che permette l’accensione del motore. Quindi, se il livello alcolemico è superiore ai limiti previsti dalla legge, lo zero invece per chi è recidivo, la macchina non parte. Potrà essere accesa solo quando l’alcol presente nel corpo della persona diminuirà. Chi ha avuto condanne per guida in stato di ubriachezza dovrà inserirlo obbligatoriamente sui veicoli.

Inoltre, parlando dei costi da sostenere dagli automobilisti, è stato rivelato che chi è già stato condannato per questo reato dovrà sborsare in prima persona le somme necessarie per l’installazione del dispositivo, che sarà obbligatorio. C’è comunque già una decisione presa dall’Unione Europea sulle nuove autovetture, che garantisce certamente ancora maggiore sicurezza per evitare di mettere in pericolo l’incolumità delle persone.

L’Unione Europea ha disposto che le case automobilistiche dovranno necessariamente mettere l’alcolock sulle nuove automobili omologate a partire dal 4 luglio dello scorso anno. E ora anche il governo italiano vuole incentivare l’uso di questo dispositivo per scongiurare sempre più le tragedie stradali.