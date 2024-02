Tolleranza zero verso le persone che parlano al cellulare mentre sono al volante. L’automobilista che verrà pizzicato subirà una pena esemplare. Un colpo molto duro che dovrebbe far capire una volta per tutte a chi ancora assume certi comportamenti che sta mettendo a rischio non solo la propria vita ma anche quella degli altri. Il provvedimento ha già avuto un primo via libera. La notizia sta facendo discutere.

La nuova norma prevede un aggravio della punizione. Prima infatti si rischiava “solo” la decurtazione dei punti. Ma evidentemente non basta, perché tante persone ancora assumono questo tipo di comportamento, senza curarsi delle norme del codice della strada. La proposta nasce dal fatto che la distrazione causata proprio dal telefonino è una del principali cause di incidenti secondo tutte le statistiche. Incidenti con conseguenze pesantissime in termini sia di feriti che di vittime.

Nuovo codice della strada, pugno duro contro chi parla al telefono mentre guida

È un giro di vite vero e proprio verso gli automobilisti indisciplinati che parlano al telefono mentre guidano. Farà discutere molto. Ma tant’è. La nuova norma prevede la sospensione della patente per chi usa il cellulare mentre è al volante. Se per qualcuno è una punizione esagerata, altri sostengono che si tratti di una sanzione addirittura troppo leggera.

Nuova norma nel codice della strada, testo in via di riforma: arrivati oltre 700 emendamenti. Tra le proposte al vaglio c’è anche questa relativa ai cellulari. Tutto nasce da un emendamento presentato dal Partito democratico. II provvedimento per ora ha trovato molti consensi. Tanto è vero che ha avuto un primo sì dalla Commissione Trasporti della Camera dei deputati, già superato un esame importante. L’iter per la conversione in legge adesso si avvia alla conclusione.

Cosa prevede nel dettaglio questa stretta anti-cellulare al volante? La sospensione che potrà andare da un minimo di una settimana a un massimo di 15 giorni. La durata del ritiro della patente varierebbe in base ad alcune fattispecie. Se si viene scoperti alla guida con il cellulare la sospensione sarà di una settimana nel caso in cui l’autista possieda almeno 10 punti sulla patente. Se i punti a disposizione sono meno di dieci la sanzione raddoppia: 15 giorni. E i tempi si allungherebbero ancora di più in caso di incidente dovuto all’uso improprio dello smartphone. Per entrare in vigore l’emendamento dovrà superare l’esame in Senato a marzo.