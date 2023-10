Nubifragio sulla città, in un’ora circa caduta la pioggia di un mese. Allagamenti, strade come fiumi e traffico in tilt con decine di interventi dei vigili del fuoco che ancora continuano ad andare avanti. La situazione sull’area è in miglioramento anche se l’allerta è massima. Oggi, martedì 31 ottobre, scatta quindi l’allerta meteo rossa in Veneto per rischio idrogeologico, arancione in sei regioni tra cui Emilia Romagna, Liguria e Lombardia e gialla in 11 tra cui il Lazio.

A pagare il prezzo più alto, nelle ore scorse, è stata Milano dove intorno alle 6, è esondato il fiume Seveso, mentre il Lambro resta sorvegliato speciale. Intorno alle 6.30 il fiume Seveso ha toccato i 2,92 metri a Cesano Maderno, 2,41 a Palazzolo, 2,70 metri a Ornato, per toccare i 3,07 a Valfurva. Osservato speciale anche il Lambro che nel quartiere Feltre segna 2,44 metri e 1,04 metri invece a Peregallo.





Milano, nubifragio nella notte: esonda il Seveso, strade allagate

Scrive Adnkronos come: “I sottopassi in zona Niguarda risultano inagibili e anche la circolazione stradale è resa più difficile da diverse strade allagate. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco, ma oltre ai disagi non si registrano situazioni di imminente pericolo”. Il Comune su ‘X’ riferisce che “pattuglie della Polizia Locale hanno chiuso le strade allagate. Presenti anche le squadre di Protezione civile”.

È la zona a Nord, quella lungo la linea del fiume Seveso esondato, a registrare le criticità maggiori – e non nuove – a Milano con alcune strade trasformate in fiumi e la rabbia di chi da tempo attende soluzioni definitive con le vasche di laminazione, il sistema anti-alluvioni promesso da anni. Disagi al traffico: chiuse alcune uscite della stazione M1.

Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco effettuati a Milano dalle 5 di mattina: hanno riguardato principalmente caduta rami, allagamenti cantine e per il forte vento alcuni cartelloni pubblicitari. Dal comando provinciale di via Messina non si registrano grosse criticità e soprattutto non si segnalano interventi per soccorsi a persone o feriti.