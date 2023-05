“Uccisa da un infarto”. Poco fa la notizia choc: famosa, bella e di successo. È morta a soli 31 anni

Lutto nel mondo dello sport. La vice-campionessa mondiale si spegne per sempre a soli 31 anni, lasciando un vuoto incolmabile nella cuore della famiglia, degli amici e dei colleghi. A dare la drammatica notizia del decesso di Sandra Badie è stata la Federazione francese di jiu-jitsu. Sandra era riuscita a conquistare il terzo posto sul podio ai World Games di Birmingham del 2022. Un traguardo importante per la competizione sportiva equivalente alle Olimpiadi per le discipline non olimpiche.

Sandra Badie morta a 31 anni, il doloroso annuncio della Federazione sportiva. “Questa è una terribile notizia che ha appena colpito la squadra francese di jiu-jitsu! Sandra Badie, vice-campionessa del mondo 2022, 3° degli ultimi World Games, è morta ieri sera a seguito di un arresto cardiaco“, si legge, e ancora: “Tutti i nostri pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi amici del club, ai suoi amici della Francia”.

Sandra Badie morta a 31 anni, il doloroso annuncio della Federazione sportiva. “Questa è una terribile notizia”

Anche Eric Sabautte, vicesindaco di Pau responsabile dello sport, ha reso omaggio alla giovane sportiva. “Profonda tristezza nell’apprendere dell’improvvisa scomparsa di Sandra Badie. È troppo veloce, troppo ingiusto. Ci lascia un grande campione. Tutti i miei pensieri vanno alla sua famiglia, ai suoi cari e ai membri del suo club Judo Club Soumoulou“. Sandra Badie si è qualificata inoltre come vicecampionessa mondiale di jiu-jitsu ad Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, nella categoria sotto i 48 kg ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti) lo scorso novembre.

Inoltre anche la cittadina dei Pirenei Atlantici ha voluto rendere omaggio al suo tre volte campione di Francia. Come riportato su La République des Pyrénées, Sandra Badie ha anche lavorato come guardiano notturno in una casa educativa a Pau. A ricordare l’atleta e insegnante anche la judo Soumoulou, i cui leader hanno espresso la loro tristezza sui social network: “Il corpo docente così come i membri dell’ufficio sono devastati da questa tragedia e hanno un pensiero commosso per tutta la sua famiglia in questo terribile calvario”, si legge.

⚫️ #CarnetNoir



C’est avec une immense tristesse que France Judo a appris ce matin le décès de Sandra Badie, membre de l’équipe de France de jujitsu.



France Judo présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches. pic.twitter.com/pCgIpzRHwY — France Judo (@francejudo) May 19, 2023

