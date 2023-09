Lutto in Italia, morto il famoso imprenditore: aveva 81 anni. Uno dei nomi più importanti del suo settore, è scomparso tra l’affetto dei suoi cari. È la stessa famiglia a comunicare la scomparsa di Gianni, morto per un malore mentre era fuori per lavoro. La moglie Loredana e i figli Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico scrivono: “Si è spento circondato dal nostro affetto e vicino alla terra dove è nato e che amava. Ringraziamo fin da ora tutte le persone che ci sono accanto ogni giorno ed in ogni momento per il loro supporto”.

E ancora: “Ringraziamo tutta l’equipe della terapia intensiva dell’ospedale Camposampiero, la dott.ssa Astrid Behr per l’accoglienza, la disponibilità, la professionalità e la tempestività nonostante le critiche condizioni in cui nostro padre ha raggiunto l’ospedale. Abbiamo autorizzato la donazione degli organi nella speranza di poter dare vita a chi potrebbe oggi averne bisogno”.





Lutto in Italia, morto il famoso imprenditore

Parliamo di Giovanni Roncato, detto Gianni, il fondatore del famoso marchio Valigeria Roncato Spa. Nato a Campodarsego il 16 marzo 42 da Palmira e Antonio Roncato, l’uomo ha sempre lavorato in questo settore sin da bambino. Anche il padre infatti era attivo nel settore della valigeria dagli anni ’40. Gianni, imparando con rapidità e intuendo cosa serviva immettere nel mercato italiano, nel 1973 fonda proprio la famosa Valigeria Roncato.

I familiari, in queste ore di grande dolore, dicono di lui: “Nostro padre era un uomo instancabile, entusiasta della vita, ottimista e di buon cuore, ha lavorato fino all’ultimo istante perché viveva per creare. Ci lascia tanti bellissimi esempi e ricordi che saranno di stimolo per continuare quanto da lui iniziato nello spirito di continuità e sviluppo. Abbiamo fatto tutto quanto era nelle nostre possibilità per poterlo riportare a casa e potergli dare una possibilità”.

Gianni Roncato fu il primo, almeno nel suo settore e in Europa, ad introdurre la catena di montaggio all’interno del proprio stabilimento. Con questa mossa poi, Roncato divenne il maggior produttore mondiale di valigie 24 ore dell’epoca. Come dicevamo, Giovanni Roncato lascia la moglie Loredana, i 4 figli: Alessandra, Cristiano, Andrea ed Enrico, e 13 nipoti, il suo più grande tesoro.

