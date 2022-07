Il giorno di vacanza finisce in tragedia, nonni muoiono in un incidente. La nipotina è gravissima

Nonni morti in un incidente, gravissima la nipotina. Gravissimo incidente mortale sulla strada provinciale 81, che collega Putignano alla Selva di Fasano, in provincia di Bari. A perdere la vita una coppia di coniugi, in gravi condizioni la nipotina che era con loro, una bimba di 7 anni.

Le vittime, un uomo e una donna, marito e moglie di 69 e 66 anni, erano entrambi di Putignano e viaggiavano insieme alla nipotina di sette anni. Avevano trascorso una giornata di relax al mare e al rientro, per cause ancora in corso di accertamento, l’auto è uscita fuori strada.





Nonni morti in un incidente, la nipotina è grave all’ospedale. L’Opel Agila su cui viaggiavano i tre è uscita di strada intorno alle 13 e 30 nel territorio di Monopoli. Come detto, le cause del sinistro sono ancora da accertare ma si ipotizza un improvviso malore del conducente, l’uomo di 69 anni.

Dopo aver sbandato, la vettura su cui viaggiavano i due anziani e la bambina è andata a sbattere contro un muretto a secco sul lato della strada per poi rimbalzare e restare in bilico su un terrapieno. I nonni sono morti, mentre la bambina è stata trovata viva ma in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori del 118 e i carabinieri per effettuare i rilievi del caso.

Sul posto anche i vigili del fuoco per estrarre i corpi del conducente e delle due passeggere dai rottami del veicolo. Al momento dell’arrivo degli operatori del 118 la nonna era già morta, mentre il conducente è spirato sull’ambulanza mentre lo portavano in ospedale. La bambina è stata ricoverata al Policlinico di Bari dove si trova in coma farmacologico a causa delle numerose fratture e lesioni.

