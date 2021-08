Addio nonna Marietta. Morta la donna più anziana d’Italia, testimone di oltre un secolo di storia

Dentro i suoi occhi oltre un secolo di storia. L’ultimo addio è per la nonna d’Italia. Aveva compiuto la bellezza di 112 anni il 16 aprile, Maria Oliva, meglio conosciuta da tutti con il nome di Marietta. E fino al suo ultimo respiro non ha mai lasciato la sua casa a Piazza Armerina, in provincia di Enna.

Il segreto, per nonna Marietta, è sempre stato uno: condurre una vita serena: “Ho sempre mangiato la verdura coltivata nella campagna di famiglia”. Nata nel 1908, nonna Marietta ha dato alla luce ben 8 figli di cui cinque ancora in vita. Ma nella sua lunga vita anche la gioia di avere intorno a sé l’amore di nipoti e pronipoti, per un totale di 58.

Numeri come prova di un’esistenza vissuta pienamente, per nonna Marietta nessun rimpianto. Per la nonna più longeva d’Italia, purtroppo, è giunto il momento di salutare per sempre quanti hanno avuto la fortuna di conoscerla e di apprendere da lei i racconti più entusiasmanti che solo una nonna è in grado di trasmettere.





“Mia nonna è bella lucida, da 2 anni a questa parte non cammina più quindi fino a 110 anni ci ha regalato momenti bellissimi”, ha raccontato il pronipote Danny Catalano, artefice della festicciola organizzata per onorare gli anni di vita di nonna Marietta.

“Ho pensato di regalarle questa festa e non farla passare inosservata proprio in questo momento di pandemia per l’intera umanità. Sono arrivato ieri da Torino e ho organizzato, tramite Veronica e la figlia Nunzia, la sua festa e ho cercato di farmi mandare tutti i video di tutti i nipoti sparsi per il mondo”. Addio per sempre nonna Marietta e grazie perché l’Italia non ti dimenticherà mai.