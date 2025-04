Tragedia a Palermo, dove una tranquilla passeggiata si è trasformata in un incubo. Vincenza Lombardo, 65 anni, è morta dopo essere stata investita da un’automobile mentre si trovava sul marciapiede con i suoi due nipotini, di soli 3 e 4 anni. L’incidente è avvenuto in via Portella della Ginestra, all’altezza del civico 8, in una zona abitualmente frequentata da famiglie. A travolgere la donna e i bambini è stata una Fiat Seicento, vecchio modello, condotta da una ragazza di 24 anni, che avrebbe perso improvvisamente il controllo del veicolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto ha sbandato, abbattuto alcune fioriere e poi ha travolto in pieno la donna e i piccoli, che stavano camminando lungo il marciapiede. L’impatto è stato devastante. Le ambulanze, giunte sul posto in pochi minuti, hanno trasportato i tre feriti in codice rosso: la nonna è stata portata al pronto soccorso dell’ospedale Civico, dove però i medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I due bambini sono stati trasferiti d’urgenza all’ospedale dei bambini “Di Cristina”, dove sono stati immediatamente sottoposti a interventi chirurgici.





Nonna Vincenza morta investita mentre era coi due nipotini

Il dramma ha scosso l’intero quartiere, dove Vincenza Lombardo era una figura conosciuta e stimata. Da anni gestiva un panificio nella zona, e la sua scomparsa ha lasciato sgomenti vicini e clienti abituali. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti dell’infortunistica della polizia municipale, che hanno eseguito i rilievi e disposto il sequestro dell’auto coinvolta. Presenti anche i tecnici dell’assistenza stradale, che hanno rimosso il veicolo dopo i rilievi.

Gli investigatori stanno ora analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza installate lungo la via, nella speranza di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. Non si esclude che la conducente possa aver avuto una distrazione fatale: sono infatti in corso accertamenti sulle compagnie telefoniche per verificare se la giovane stesse usando il cellulare in quel momento. Inoltre, la 24enne è stata sottoposta ai test tossicologici e alcolemici di rito, il cui esito sarà determinante per chiarire eventuali responsabilità aggravate.

La comunità palermitana è sotto choc per una tragedia che, secondo molti residenti, si sarebbe potuta evitare. “Era una donna buona, sempre sorridente. E quei bimbi… li vedevamo tutti i giorni con lei”, racconta un vicino con le lacrime agli occhi. Ora si attende il responso delle indagini, mentre la città piange una nonna strappata alla vita in un sabato che doveva essere di normale quotidianità.