Il mondo della poesia e della cultura italiana piange la scomparsa improvvisa di Lorenzo Pataro, giovane poeta calabrese che si stava affermando con la sua voce autentica e intensa. Nato a Laino Borgo, in provincia di Cosenza, Pataro aveva solo 27 anni, ma il suo talento lo aveva già portato a ottenere importanti riconoscimenti nel panorama letterario nazionale. Autore dalla sensibilità spiccata, il suo carattere riservato e malinconico traspariva nelle sue poesie, capaci di toccare corde profonde dell’animo umano.

Le sue opere, pervase di dolcezza e umanità, avevano catturato l’attenzione della critica, portandolo a essere tra i finalisti del Premio Strega Poesia nel 2023 con la raccolta Amuleti, oltre che a distinguersi nell’edizione 2024 del Premio Pontedilegno Poesia. Proprio durante il soggiorno in Val Camonica, dove si trovava in compagnia del padre, il destino lo ha strappato prematuramente alla vita. La notizia della sua scomparsa ha lasciato un profondo sgomento tra coloro che avevano avuto modo di conoscerlo e apprezzarlo.





Morto il giovane poeta Lorenzo Pataro, aveva 27 anni

“Aveva raggiunto la Val Camonica in compagnia del padre, a cui va il mio grande e affettuoso abbraccio – ha dichiarato Giuseppe Grattacaso, poeta, scrittore ed ex docente, nonché membro della giuria dell’ultima edizione del Pontedilegno Poesia, che si svolge ogni anno nella località bresciana -. La sua scomparsa getta tutti coloro che lo hanno conosciuto in un profondo dolore”.

E ancora: “Lo ricordo con grandissimo affetto e con amore per i suoi versi. Ho scritto del suo bel libro Amuleti (poesie legate alla sua terra e alla memoria di luoghi e persone) e gli ho chiesto di collaborare all’annuario di poesia I Limoni. Le sue recensioni usciranno sul volume ora in stampa”. Le parole di Grattacaso testimoniano il valore di un poeta che, pur nella sua giovane età, aveva saputo lasciare un segno nel cuore di chi lo ha letto e ascoltato.

Se non dovessi tornare, sappiate che non sono mai partito. Il mio viaggiare è stato tutto un restare qua, dove non fui mai".

La sua poesia, profondamente radicata nelle origini calabresi e nella memoria collettiva, rappresentava un viaggio intimo attraverso luoghi e persone che hanno segnato la sua esistenza. La perdita di Lorenzo Pataro priva il mondo culturale di una voce autentica e intensa, ma il suo lascito poetico continuerà a risuonare nel tempo, conservando intatta la bellezza delle sue parole e il valore delle sue emozioni.

