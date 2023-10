Amalia morta a 7 anni per un difetto congenito. Tragedia nella città italiana, la bimba è morta in ospedale, lasciando nel dolore mamma Carol e papà Mirko. La piccola Amalia Giannina Tonutti lascia anche un fratellino. “Amava giocare col suo cane e con la Barbie. Voleva fare la youtuber”, dice di lei la sua famiglia, stretta nell’angoscia e nel dolore. La piccola aveva un problema cardiaco mai risolto ed è stato proprio quello ad esserle fatale.

Siamo a Udine e d è proprio qui che Amalia Giannina Tonutti è morta in ospedale, venerdì pomeriggio scorso. Era arrivata nel nosocomio soltanto due giorni prima, per un malore che l’aveva colpita. Era una bimba speciale, come la ricordano amici e parenti e come dicevamo aveva l’intenzione di diventare una famosa influencer. Amalia era felice e sorrideva sempre, ora purtroppo non c’è più e la famiglia non si da pace.





Amalia morta a 7 anni per un difetto congenito

“Ogni giorno che passa mi rendi sempre più felice”, diceva sui social il padre sul suo profilo Facebook. Era il 2016, anno di nascita della piccola Amalia Giannina. La piccola era nata il 29 gennaio e proprio quel giorno del 2023 aveva compiuto sette anni. Amalia frequentava la seconda elementare alla “Mazzini” nel quartiere di Godia, in via Bariglaria, sempre a Udine.

Senza parole gli insegnanti, i compagni di scuola e tutto il personale dell’istituto che la ricordando con grande affetto. Amalia adorava, come molti bimbi, i cartoni animati e la Barbie. Per lei però, una malattia congenita cardiaca non le ha lasciato scampo ed è scomparsa tra l’affetto dei suoi cari che le sono stati vicina fino all’ultimo istante. I funerali della piccola Amalia Giannina Tonutti saranno celebrati mercoledì 4 ottobre 2023 nella chiesa di Gesù Buon Pastore, in via Riccardo Di Giusto.

Proprio qui, a Udine Est, tutto il quartiere si è stretto attorno al dolore dei genitori della piccola di 7 anni. Mamma Carol e papà Mirko non sono soli in questo terribile momento. E lo stesso è anche per il fratellino minore della piccola Amalia, che non riuscirà mai a crescere insieme alla sua adorata sorellona.

