“Non ce l’ha fatta”. Spari alla festa di paese, Nico muore a 42 anni: comunità sotto choc

Ferito con un colpo di pistola durante la festa di paese. È successo tra domenica e lunedì e l’uomo, Nico Piras, 42 anni, è stato colpito da due proiettili mentre si stava concludendo la festa “Cortes Apertas”, “Cortili aperti”, una manifestazione culturale in cui si mescolano realtà culturali, produttive, culinarie e folkloristiche locali grazie a eventi, degustazioni e intrattenimenti tra i centri storici dei paesi.

Questo weekend Cortes Apertas era in programma a Lula, in provincia di Nuoro, e mentre si concludevano i festeggiamenti l‘allevatore è stato raggiunto da due colpi di arma da fuoco. Erano circa alle 4 della notte tra domenica e lunedì Nico Piras è stato ferito nella zona di Su Vivaiu, in via dei Mille.

Lula, morto l’allevatore ferito a colpi di pistola la notte delle Cortes Apertas

L’uomo era sotto processo con la moglie Alice Flore in Corte d’assise d’appello a Cagliari per l’omicidio del fratello Angelo Maria, ucciso nelle campagne del paese il 25 gennaio 2015. Sembra che prima dell’agguato di cui è stato vittima avrebbe avuto una lite violenta in una delle corti del paese, aperte per la manifestazione Autunno in Barbagia.

Oggi dalle pagine dei quotidiani locali il sindaco di Lula, Mario Calia, ha lanciato un appello: “Speriamo che l’autore si costituisca e si assuma le sue responsabilità. Sarebbe un gesto da uomo, anche nei confronti della comunità”. Nella serata di martedì 3 ottobre Nico Piras è morto.

Come riporta il quotidiano L’Unione Sarda, ”l’uomo è deceduto poco fa nel reparto di rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro dove era stato ricoverato dopo una delicata operazione chirurgica. I colpi che lo hanno raggiunto all’addome, compromettendo diversi organi hanno creato una grave emorragia”.