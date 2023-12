Noemi muore a 17 anni. Lo schianto, poi la scoperta: chi c’era in auto. Ora si prega per loro

Incidente sulla Terminillese, chi era la ragazza di 17 anni morta. C’è ancora sgomento per quanto avvenuto sulla strada che sale verso il Monte Terminillo, a Rieti. Lo scontro ha coinvolto due veicoli che viaggiavano nella stessa direzione verso il centro cittadino. Nel momento dello schianto tra le due automobili, che si trovavano sulla stessa carreggiata, sono rimaste ferite 5 persone. Ad avere la peggio è stata Noemi Roberti, di soli 17 anni, come riporta Repubblica.

Gli altri ragazzi che si trovavano nella macchina sono in gravissime condizioni. Il fidanzato di Noemi si trovava alla guida, ma anche un altro giovane e la cuginetta di 14 anni di Noemi. In tanti sono ora sotto choc. Amici, familiari, conoscenti e compagni di scuola stanno condividendo foto e ricordi oltre ai messaggi di vicinanza ai genitori di Noemi, Paolo e Roana, e al fratellino e naturalmente anche ai familiari dei feriti gravi, tutti giovanissimi.

Leggi anche: Gravissimo incidente tra due auto, coinvolti ragazzi giovanissimi. Morta una 17enne





Chi era Noemi, le parole di un insegnante: “Non riusciamo a crederci”

Noemi frequentava il terzo C dell’istituto Pedagogico Elena Principessa di Napoli di Rieti. Nella mattinata di oggi, venerdì primo dicembre, è stato effettuato un momento di ricordo in sua memoria. La tragedia ha colpito tutti, specialmente i suoi compagni che ancora non si capacitano di quanto avvenuto. La salma della ragazza è rimasta all’ospedale de Lellis di Rieti, non ancora a disposizione della famiglia e degli amici per una visita.

Nella scuola sono in pochi a parlare, un insegnante ha dichiarato: “Non riusciamo a crederci, staremo vicini alla famiglia e agli studenti che devono affrontare una cosa così terribile in un’età in cui dovrebbero solo pensare a studiare e divertirsi”. La scuola Elena Principessa di Napoli della preside Paola Giagnoli ha diffuso una nota: “Ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale è deceduta una nostra studentessa, una nostra compagna, una nostra ragazza di 17 anni di nome Noemi Roberti. Condividendo il dolore profondo per l’inaccettabile fatto che ha portato a questa perdita, alle ore 11.30 di stamattina tutta la Scuola si fermerà in silenzio. In rispetto e nel ricordo, nel pensiero di Noemi e dei suoi familiari”.

Tra i feriti a destare le maggiori preoccupazioni è la cuginetta di 14 anni di Noemi. I medici del presidio ospedaliero reatino stanno valutando se effettuare un suo eventuale trasferimento presso una struttura di Roma. Gravi anche le condizioni degli altri due giovani, uno dei quali, il fidanzato di Noemi, alla guida dell’auto, ha riportato diverse lesioni e fratture sul corpo.

Questo, invece, il messaggio del sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi: “La nostra comunità è colpita, ferita e attonita per la perdita di una giovane vita. Come Sindaco esprimo il mio profondo dolore e abbraccio la famiglia, gli amici e tutti quelli che piangono la scomparsa di Noemi. La mia vicinanza giunga anche agli altri ragazzi coinvolti e ai loro cari. L’affetto, la partecipazione ed il cordoglio della Città di Rieti sostenga le famiglie”.

Giulia Cecchettin, conclusa l’autopsia. I primi dettagli sono agghiaccianti