È stato trovato sano e salvo Nicola Tanturli, il piccolo di due anni ritrovato ieri mattina al fondo di una scarpata con un dislivello di 25 metri in un bosco della zona del comune di Palazzuolo sul Senio, in provincia di Firenze. A ritrovarlo il giornalista de ‘La Vita in Diretta’ Giuseppe Di Tommaso mentre percorreva la strada durante un servizio dedicato proprio alle ricerche del bambino scomparso lunedì notte.

L’inviato della trasmissione condotta da Alberto Matano è risalito dalla vallata per avvisare i carabinieri e una svolta sceso con un militare c’è stato il lieto fine. Nicola si trovava in buone condizioni – aveva solo un bernoccolo e dei graffi sulle gambe – e finalmente ha potuto riabbracciare i genitori. Trasportato all’ospedale pediatrico Mayer di Firenze, il piccolo è stato dimesso dopo aver trascorso “una notte tranquilla in uno dei letti dedicati all’osservazione breve“, hanno spiegato i medici in una nota.

“Le sue condizioni sono apparse buone ed è stato dimesso alle ore 10 circa“, si legge ancora. Il bambino era scomparso nel nulla la sera di lunedì 21 giugno dalla sua abitazione, una casa colonica raggiungibile solo una tortuosa strada sterrata, a 800 metri di altezza, ma i genitori hanno presentato la denuncia solo alle 9 del giorno dopo.





Ora la magistratura ha incaricato i carabinieri della compagnia di Borgo San Lorenzo di svolgere un’indagine al fine di valutare se è possibile ravvisare nei confronti dei genitori il reato di abbandono di minore. “Un errore, abbiamo fatto un errore, pensavamo di trovarlo durante la nottata perché abbiamo sentito anche il suo pianto”, ha detto il padre Leonardo al Tg1. Ad alcune domande il padre di Nicola ha già risposto.

Secondo la sua ricostruzione dei fatti il bambino aveva imparato da qualche giorno ad aprire la maniglia della porta di casa, quindi è plausibile che Nicola sia uscito autonomamente da casa. Ma c’è di più, perché secondo quanto riporta l’agenzia Ansa tempo fa anche l’altro figlio della coppia, Giulio, si allontanò da casa percorrendo diversi chilometri e venne ritrovato da un vicino di casa. L’episodio, scrive sempre l’Ansa, si risolse subito.