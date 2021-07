Bruttissimo incidente nella serata di mercoledì 30 giugno a Pavia di Udine. Nicola Rizzo, 32 anni, stava rientrando a casa dopo una cena con la compagna quando ha perso il controllo della sua moto Yamaha e è finito fuori strada. Purtroppo l’uomo ha riportato ferite gravissime agli organi vitali che gli sono state fatali. Non si conosce ancora l’esatta dinamica del sinistro, avvenuto su Viale del Lavoro, nella zona industriale della frazione di Lauzacco.

Secondo le prime informazioni Nicola Rizzo, dopo aver perso il controllo della sua moto, è finito fuori dalla carreggiata intorno alle 22 e 30. A dare l’allarme è stata la fidanzata con cui era sto a cena fuori. I due stavano tornando a casa ognuno per conto proprio, lei in auto, lui in moto. Quando la ragazza si è resa conto che il fidanzato non arrivava si è preoccupata e ha chiamato il 112. Immediati i soccorsi del 118, ma purtroppo gli operatori non hanno potuto far nulla per salvare la vita al 32enne.

Dopo aver tentato a lungo la rianimazione gli operatori sanitari hanno constatato il decesso di Nicola Rizzo, 32 anni appena. Sul posto si sono recati anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Udine. Sono stati poi i carabinieri della compagnia di Palmanova a effettuare i rilievi del caso per ricostruire i fatti. La motocicletta è stata posta sotto sequestro. Dopo il nulla osta del magistrato di turno la salma di Nicola è stata portata nella camera mortuaria del cimitero di Manzano, in attesa dei funerali.





Nicola Rizzo viene descritto come un ragazzo pieno di vita, capace di trascinare tutti con la sua allegria. Aveva da poco trovato lavoro nelle acciaierie di Cargnacco, frazione del comune di Pozzuolo del Friuli. La notizia della sua morte si è rapidamente diffusa in tutta Udine e sono state tante le persone colpite dal dolore che hanno voluto inviare un messaggio di cordoglio.

Struggenti le parole scritte sui social dai genitori di Nicola Rizzo. “Il mio Nicola non c’è più… ciao barbone mio, mi mancherai tantissimo” ha scritto il papà Antonio. Mentre la mamma Daniela Colloricchio ha aggiunto: “Purtroppo il mio adorato bambino non c’è più”.