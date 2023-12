Niccolò, morto a 22 anni mentre era a cena con la fidanzata. Dramma a Ponte di Serravalle, in provincia di Pistoia. Il ragazzo in questione, il figlio di un noto imprenditore della zona, è morto per cause ancora da chiarire mentre era in compagnia della sua ragazza per una serata di relax. È successo tutto sabato sera, un momento tranquillo per la coppia che voleva passare a casa la serata.

Tuttavia in un momento le cose sono cambiate radicalmente e il dramma si è consumato davanti agli occhi attoniti della povera ragazza. Dopo il malore, istantaneo e per ora inspiegabile, la fidanzata di Niccolò ha avvertito subito il 118 e il trasporto in ospedale è stato immediato. Seppur i soccorsi siano stati tempestivi, purtroppo per Niccolò non c’è stato nulla da fare. Gli operatori sanitari hanno ipotizzato un infarto, un evento raro a quell’età, ma non impossibile.





L’autopsia sarà condotta per stabilire la causa esatta della tragedia, sebbene ciò non possa riportare il giovane tra coloro che lo amavano. Oggi è previsto l’esame della salma per cercare di comprendere la causa di questa dolorosa perdita, e solo successivamente saranno programmati i funerali, presumibilmente martedì o mercoledì. Niccolò Ginanni era uno studente di scienze giuridiche all’Università di Firenze.

Era appassionato di calcio e tifoso della Roma e viene ricordato come un giovane tranquillo, il classico “bravo ragazzo“, diligente negli studi e riservato, con scarso interesse per i social media. La sua improvvisa malattia lo ha colto durante un momento di serenità, molto diverso dal tipico sabato sera dei suoi coetanei.

Come dicevamo il giovane si trovava a casa sua e aveva deciso di godersi la serata ordinando un take away per cenare con la sua fidanzata. Stava bene, non aveva problemi di salute pregressi. Purtroppo, è stato proprio in quel momento che Niccolò ha avvertito un malore improvviso. Il decesso è stato dichiarato al San Jacopo di Pistoia. La scomparsa di Niccolò ha cominciato a diffondersi in Valdinievole in pochi istanti, suscitando incredulità e dolore.

