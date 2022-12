Maltempo sull’Italia: si prospetta un ponte dell’Immacolata caratterizzato da tanta instabilità con piogge e anche qualche fiocco di neve. Dopo una breve fase di tranquillità, infatti, il tempo tornerà a peggiorare dalla sera di giovedì 8 dicembre a causa del passaggio di una perturbazione, la terza del mese, che investirà tutto il Paese e poterà pioggia intensa al Centro-Nord, con nevicate sui rilievi del Nord e venti sostenuti dai quadranti meridionali al Centro-Sud fino a venerdì 9 dicembre.

Anche per il fine settimana non si prevede nulla di buono a causa dell’arrivo di due perturbazioni: la prima è prevista sabato 10 dicembre e porta con sé precipitazioni diffuse su tutta l’Italia a partire dal mattino al Centro-Nord e in estensione alle regioni meridionali nel pomeriggio. Domenica 11 dicembre è prevista l’irruzione di aria artica che determinerà un brusco calo termico, più marcato nelle zone interessate fino a quel momento dal clima mite.

Meteo Italia, maltempo e neve anche a quote basse

La neve non si farà attendere: a scriverlo è il sito di Mario Giuliacci. “Nella parte centrale di dicembre ampie fette del nostro territorio andranno infatti incontro a condizioni meteo dal sapore tipicamente invernale: protagonisti quindi saranno soprattutto pioggia, freddo e neve, con i fiocchi che scenderanno fino a quote molto basse”. La perturbazione che attraverserà l’Italia dalla sera dell’8 dicembre porta neve fino a quote molto basse al Nordovest: “Ecco allora che, proprio nella notte tra giovedì e venerdì è possibile che la neve si spinga fino a quote di pianura in Piemonte, con i fiocchi che quindi potrebbero fare la loro comparsa anche a Torino, mentre in Lombardia al momento la neve appare più difficile”

Dalla prossima settimana, in base alle proiezioni dei modelli previsionali, un’altra perturbazione interesserà l’Italia con l’afflusso di aria fredda che porterà anche la neve a quote basse: “Le ultime proiezioni vedono, tra mercoledì 14 e giovedì 15, maltempo diffuso su gran parte d’Italia, ma questa volta con temperature più favorevoli alla neve, almeno al Nord. Ecco allora che, se verranno confermati gli scenari attuali, la neve potrebbe imbiancare fino a quote di pianura diverse regioni e in particolare Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia Occidentale: come dire che i fiocchi potrebbero imbancare anche le strade di Milano, Parma e Verona”.

Mario Giuliacci invita comunque a fare molta attenzione perché in questi casi si tratta di previsioni a una settimana quindi possono essere suscettibili di modifiche poiché caratterizzate da un grado di incertezza elevato, ma “rimane comunque una possibilità concreta e nei prossimi giorni vi aggiorneremo sull’evoluzione delle proiezioni meteo”.