Inizio di dicembre all’insegna del maltempo in Italia. L’inverno arriva e si fa sentire con il suo carico di cieli nuvolosi, pioggia e temperature basse. Già nel primo weekend del mese la faranno da padrone le precipitazioni su gran parte del paese accompagnate da intensi venti di scirocco. Le prime piogge e rovesci approcceranno i versanti occidentali della Penisola venerdì – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – ma sarà tra sabato e domenica che il maltempo entrerà nel vivo con precipitazioni su gran parte dello Stivale. Anche in questo frangente non mancheranno piogge talora intense, temporali e nubifragi, in particolare tra Toscana, Lazio e ancora una volta sulla Campania.

Cadrà anche la neve soprattutto sulle Alpi e mediamente dai 1000 metri in su. L’esperto invita, inoltre a fare attenzione al vento che soffierà a tratti forte di Scirocco su gran parte del Centrosud, Adriatico, con raffiche anche di oltre 70 chilometri orari su Salento, Sicilia e Sardegna; tramontana invece sul Ponente Ligure. Possibile alta marea a Venezia e Chioggia. Tempo instabile e perturbato, insomma, che vedrà un ulteriore peggioramento per il ponte dell’Immacolata.

Meteo ponte dell’Immacolata: piogge e freddo sull’Italia

La Penisola sarà ancora attraversata dal maltempo con un ulteriore abbassamento delle temperature soprattutto al nord con possibilità di nevicate anche a bassa quota, che aiuterebbero anche il deficit idrico presente da mesi sulle regioni settentrionali. Infatti sulla Scandinavia potrebbe crearsi “un vero e proprio ciclone gelido che potrebbe diventare il nuovo motore del tempo su scala europea. Le correnti fredde invece di puntare l’Europa centro-meridionale, come spesso accade negli ultimi anni, avrebbero come bersaglio la parte occidentale del vecchio continente”, scrive 3bmeteo.com.

Di conseguenza sull’Italia le piogge potrebbero interessare le regioni settentrionali con abbondanti nevicate anche a bassa quota, mentre al sud il tempo risulterebbe a tratti instabile ma nel complesso più mite a causa di sostenuti flussi Sud-occidentali. “Si tratta ad ogni modo di una tendenza che necessiterà di ulteriori conferme e analisi, dal momento che mancano diversi giorni”, dice Edoardo Ferrara di 3bmeteo.

Infine la tendenza del mese di dicembre indica condizioni di tempo a tratti perturbato, fino alle feste natalizie, con ulteriore occasione per piogge (che sarebbero preziose al Nord e in particolare al Nordovest che ricordiamo soffre ancora di un pesante deficit idrico). Saranno altresì probabili irruzioni fredde dall’Europa settentrionale o nord orientale con occasione anche per nevicate a bassa quota non solo al Nord.