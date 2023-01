Sta per arrivare il vero inverno: queste giornate di tardo autunno saranno un lontano ricordo tra qualche ora. Infatti un’ondata di gelo, neve e freddo sta per attraversare l’Italia. Il tutto a causa di una sciabolata di aria gelida proveniente dall’Artico e dalla Scozia che dilagherà sul Mediterraneo almeno per le prossime tre settimane e abbasserà di molto le temperature. Già dall’inizio della prossima settimana le massime si manterranno su livelli più decisamente invernali (tra i 5 e i 10 gradi al nord e al centro), mentre le minime saranno vicine agli zero al Nord, sui 6-7 gradi al Centro e sui 10°C al Sud.

Un anticipo di quella che sarà la vera e propria sciabolata artica che inizierà ad aggredire l’Italia da martedì 17 gennaio con un vero e proprio crollo delle temperature sia delle massime che delle minime. La conferma arriva dagli esperti. Il sito meteo.it spiega che “è confermato l’arrivo del freddo invernale nei prossimi giorni e ora c’è anche una data: domenica 15 gennaio”. Il passaggio dalle temperature del tutto sopra la media dell’ultima settimana di dicembre a quelle tipiche della stagione saranno graduali.

Leggi anche: Peggioramento meteo in Italia: bufere con freddo, pioggia e neve. Giuliacci avverte





Meteo Italia, in arrivo freddo e neve da domenica 15 gennaio

Fino a gran parte del weekend le temperature non faranno registrare differenze particolarmente degne di nota. Da martedì 17 gennaio cambia tutto. E tornerà anche la neve con la quota che si abbassa a 600-700 metri sulle Alpi: sono attesi fiocchi anche sulla Pianura Padana e potrebbe aprirsi la stagione sciistica anche al Centro-Sud. “Nei giorni successivi persisterà un tempo perturbato e freddo con abbassamento della quota neve lungo l’Appennino. Il tutto sarà accompagnato da venti piuttosto sostenuti, forti e a tratti anche burrascosi soprattutto al Centro-Sud”.

Scendendo nel dettaglio piogge diffuse in Liguria ed in Alta Toscana domenica 15 gennaio, dal pomeriggio il peggioramento investirà gran parte del Centro-Nord e il Basso Tirreno. Sulle Alpi avremo nevicate copiose oltre i 700 metri, in particolare sul settore centro-orientale, in serata inizierà a nevicare in modo diffuso anche sull’Appennino. Anche il colonnello Mario Giuliacci prevede l’arrivo di freddo e neve (anche abbondante in alcuni casi), prima del previsto.

⚠🌀 Possibile arrivo dell'#inverno dalla prossima settimana, con ritorno della #pioggia e della #neve fino a quote basse, ma anche un deciso calo delle #temperature. ❄🌡



⬇⬇ Aggiornamenti #meteo nell'articolo ⬇⬇https://t.co/3dB47EOLWR — 3B Meteo (@3BMeteo) January 12, 2023

I previsori di 3bmeteo si sbilanciano e annunciano “un drastico cambiamento nella circolazione su scala europea che potrebbe portare sull’Italia scenari invernali che non durino un batter d’occhio come l’ultimo che ci ha appena lasciato”. E aggiungono: “Stando alle ultime analisi modellistiche sul finire della settimana, aria molto fredda di matrice artica marittima inizierà ad affluire sul Mare del Nord stimolando la formazione di una profonda area di bassa pressione”.