“Nessuna notizia degli italiani”. Terremoto Marocco, poco fa la conferma del ministro Tajani

Terribile terremoto in Marocco di magnitudo 7 oggi, 9 settembre 2023. Il bilancio è ancora provvisorio ma nella tarda mattinata di sabati sono 820 i morti e i 672i feriti. Il sisma, ha spiegato l’Us Geological survey, ha avuto luogo alle 23,11 locali ed è stato di magnitudo 6.8 della scala Richter. L’epicentro è stato localizzato 70 chilometri a sudovest di Marrakesh, ad una profondità di 18.5 chilometri, ma è stato avvertito anche a oltre 400 chilometri di distanza.

Secondo il Centro nazionale per la ricerca scientifica e tecnica (Cnrst) di Rabat la magnitudo è stata di grado 7 sulla scala Richter. Il Centro Sismologico Euro-mediterraneo ha anche localizzato altri 10 eventi, il più forte ha avuto magnitudo 4.8. Dopo la notizia del terremoto in Maroccoil governo italiano si è mosso per capire la presenza degli italiani sul posto.

Terremoto in Marocco, nessun italiano coinvolto

Il terremoto che ha colpito oggi il Marocco “è avvenuto nella zona di Marrakesh. Sono circa 200 gli italiani che erano al momento della scossa in quella parte del Paese. Al momento non abbiamo notizie di italiani feriti”, ha riferito a Omnibus- La 7 il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani. “La nostra ambasciata a Rabat, il nostro consolato a Casablanca, il nostro consolato onorario a Marrakesh si sono subito mobilitati”, ha aggiunto. “Dall’unità di crisi del ministero degli esteri sono stati inviati messaggi a tutti gli italiani”.

Secondo Tajani “è ancora presto per dire se servono voli particolari oppure no. Faremo tutto ciò che è indispensabile per aiutare i nostri concittadini. Le famiglie possono essere sicure, possono chiamare l’unità di crisi del ministero degli esteri per avere tutte le informazioni possibili sui nostri concittadini che si trovano nell’area colpita dal terremoto. Ma ripeto: non ci sono feriti, mi sento di rassicurare parenti, amici e famigliari di coloro che sono lì”.

“La nostra Protezione civile – ha poi sottolineato – è a disposizione del Marocco, che non ha ancora chiesto un intervento da parte nostra. L’Italia è pronta a fare tutto ciò che serve per aiutare un paese amico, un paese così importante, anche per la stabilità del Nordafrica, vittima di questo disastro. Noi italiani sappiamo molto bene cosa significano i terremoti”.