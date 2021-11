Nubifragio sulla città: strade allagate, alberi e pali della luce caduti. Danni e traffico in tilt

Una nuova pesante ondata di maltempo sta colpendo l’Italia. È l’effetto del ciclone Poppea. Tanti i disagi in varie parti del paese, particolarmente colpiti Veneto e Campania. Soprattutto a Napoli e nella provincia la situazione è molto difficile. A causa del forte vento nel porto di Napoli una nave veloce in servizio sulla linea per Capri si è scontrata con il gigante del mare, la nave di crociera Seven Seas Navigator, lunga 170 metri e con 13 ponti. E non è stato il solo disagio.



Dalla tarda mattinata tanti i problemi a Napoli. Su via Roma verso Scampia, una spazzatrice Asia è sprofondata nell’avvallamento di una parte di carreggiata e marciapiede nel Rione Monterosa. Sprofondamenti del manto stradale sono stati segnalati in via Carlo de Marco stradina che collega zona centrale (la Veterinaria, alle spalle di via Foria) con la zona di Capodichino. E ancora alberi caduti, allagamenti e strade interrotte.

Maltempo, il ciclone Poppea colpisce l’Italia

Sempre causa maltempo alcuni lampioni della pubblica illuminazione si sono staccati e sono caduti a terra, in zona piazza Nazionale; in via Rimini, zona Ferrovia, caduto un palo della luce. Per la giornata di domani la Protezione civile non ha ancora diramato l’allarme meteo per Napoli e la Campania ma la situazione resta complessa soprattutto per le prossime ore.







Tra il pomeriggio e la sera a causa di un nuovo vortice ciclonico in formazione a ridosso della Liguria le precipitazioni più intense colpiranno la Lombardia, il Nordest, la Toscana, nonché medio e basso Tirreno. In questo frangente, dicono gli esperti del Meteo.it, massima attenzione alla possibilità di nubifragi sull’alto Veneto. Quindi ungo i litorali toscani e sulle aree tra Lazio e Campania Napoli compresa; da segnalare poi il ritorno della neve, con i fiocchi che potranno cadere sull’arco alpino intorno ai 1200 metri di quota.



Per domani la situazione sembra in via di alleggerimento. Al Nord, residui piovaschi tra Veneto e Friuli, sole altrove. Al Centro: piogge alternate a schiarite su Toscana, Umbria, Lazio. Al Sud: piogge deboli sulla Campania (Napoli e il napoletanto), sul resto delle regioni tutto sole.