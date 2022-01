La città di Napoli è sconvolta per la sua morte. Era una persona molto conosciuta e il suo è il secondo lutto che colpisce la sua famiglia: lo scorso mese di dicembre era morto suo fratello. Facevano parte di una dinastia molto nota nel capoluogo partenopeo: il papà, Don Michele, ha avuto 13 figli e ha fondato la famosa pizzeria Da Michele a Forcella. Il locale col passare degli anni è diventato una istituzione a Napoli e una meta irrinunciabile per tutti gli amanti della pizza, che vengono a Napoli da tutto il mondo e attendono in fila anche due/tre ore per assaggiare le uniche due varianti proposte: la margherita e la marinara.

Nelle ultime ore è morto Francesco Condurro, aveva 79 anni ed è stato stroncato da un malore: era un dottore commercialista e tra i soci della storica pizzeria Da Michele. È stato uno dei primi amministratori di Antica Pizzeria da Michele in the world, società che, come indica il nome, si occupa di far conoscere la tradizione rappresentata dal locale nel mondo e, con essa, è stato tra i fautori dell’apertura di una sede a Tokyo, in Giappone, ormai 10 anni fa.

In lutto non solo Napoli, ma anche la comunità di Ischia dove Francesco Condurro era molto noto in quanto era stato nominato liquidatore dell’Evi Spa, azienda che si occupa della gestione del ciclo idrico integrato sull’isola di Ischia. Al commercialista 79enne era stato affidato il compito di guidare l’azienda nella procedura che l’avrebbe definitivamente liquidata e di rilanciare il settore sull’isola verde.





La morte di Francesco Condurro segue quella del fratello Antonio avvenuta lo scorso mese di dicembre. Antonio Condurro era il decano dei pizzaioli napoletani e aveva dedicato tutta la sua vita alla pizzeria. Classe 1932, Antonio Condurro ha conservato la tradizione di famiglia servendo ai suoi clienti solo le pizze Margherita e Marinara. A causa del Covid, aveva cominciato a non frequentare più il locale, che continuava però a seguire da casa. La figlia Daniela e il nipote Alessandro curano il progetto di Michele in The World.

Anche il presidente della Camera Roberto Fico ha ricordato la figura di Antonio Condurro: “Napoli dice addio ad Antonio Condurro, maestro pizzaiolo, testimone di un’antica tradizione d’eccellenza. Ai suoi cari la mia più sincera vicinanza”. La figlia Daniela ha salutato il papà su Facebook: “Grazie Papà per tutto quello che hai fatto per noi, per averci reso forti e coraggiose, ti vorrò sempre bene, papà mio!”.