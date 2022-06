Napoli, follia in strada. La vicenda è accaduta nelle ore della mattina tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli. Alla guida di un furgone Fiat Doblò bianco un ragazzo di 29 anni. Il giovane si è consegnato ai carabinieri ed è sospettato di avere investito volontariamente tre persone.

Furgone investe 3 pedoni. Una delle vittime, un uomo di 71 anni è deceduto in ospedale, altre due donne non sono in gravi condizioni. Il conducente del mezzo avrebbe travolto i pedoni in tre distinte volte, prima una 40enne in via Verdi a Volla, poi una donna di 47 anni e l’uomo di 71 anni nella stessa strada a Cercola, in viale del Progresso.





Napoli, follia in strada: video choc del furgone

Secondo quanto si apprende, le immagini delle telecamere di videosorveglianza mostrerebbero il furgone viaggiare a velocità sostenuta, poi una deviazione che ha portato a travolgere il primo pedone intento a camminare lungo la strada.

La dinamica dell’incidente tra furgone e pedoni

E a proposito della vicenda, così si è espresso su Twitter Francesco Emilio Borrelli, il consigliere regionale Europa Verde in Campania: “è stato fatto il tiro al bersaglio con vittime innocenti. La situazione appare sempre più fuori controllo”. Il post reca anche le immagini del video che riprenderebbe lo scontro tra veicolo e pedoni.

I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno rinvenuto il furgone, abbandonato dal 29enne nel rione De Gasperi di Ponticelli. Al contempo la posizione del 29enne napoletano alla guida del furgone resta al vaglio, d’intesa con l’autorità giudiziaria. “Dal video si vede in tutta la sequenza che riprende una delle vittime passeggiare e accostarsi sotto per lasciare passare il mezzo in transito che però sterza bruscamente prendendo in pieno volontariamente la passante e catapultandola per aria. La stessa dinamica sarebbe avvenuta per gli altri investimenti”, si legge su Instagram.

