Napoli, grande sorpresa alla tabaccheria del centro cittadino. Non poteva credere ai suoi occhi quando, grattando il biglietto della lotteria, ha compreso di essere stata baciata dalla dea della fortuna. La storia dell’anziana vincente e del proprietario dell’esercizio commerciale dove è stato acquistato il biglietto ha attratto l’attenzione di tutti.

Ha grattato il suo biglietto appena acquistato e poi la scoperta: “Guardate pure voi, ho visto bene? Ho vinto 500mila euro?”, ha esclamato la donna incredula. Ma la storia non finisce qui, perché non appena il titolare della tabaccheria prende il biglietto del Gratta & Vinci, il gesto è stato repentino.

Come si legge su Libero Quotidiano: “Alla vista del numero vincente la signora ha consegnato il biglietto a un dipendente della tabaccheria dove lo aveva acquistato. La donna aveva chiesto all’uomo di verificare la veridicità del tagliando”.





Una questione di pochi attimi e il biglietto vincente della signora arriva tra le mani dell’uomo che, casco in mano, fugge portando con sé quel bottino. Sguardi increduli della signora e dei clienti presenti alla scena: tutto è accaduto davvero.

Ma la fuga non rappresenterà per l’uomo la possibilità di intascare il premio in denaro. Infatti i carabinieri corsi sulle sue tracce hanno già esposto richiesta di un blocco su quel tagliando dorato. L’uomo resta al momento irreperibile, ma in ogni caso tra le mani non resterà che fumo e una denuncia.