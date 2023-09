Incidente nel cuore della notte, musica italiana in lutto. La tragedia lascia sotto choc l’intera comunità di San Severo dove il giovane talento era stimato e conosciuto per le proprie doti canore. Il nome della vittima è quello di Angelo Carideo, in arte Angelo Deo, che ha perso la vita proprio nel giorno del suo 18esimo compleanno. Il giovane era un cantante neomelodico. Non appena giunti sul posto i soccorsi, la situazione di Angelo è apparsa da subito molto grave.

Angelo Carideo muore nel giorno del suo 18esimo compleanno. Nulla da fare per il giovane talento e cantante neomelodico, che ha perso la vita nel tragico incidente che si è consumato nel cuore della notte. Una comunit intera, quella di San Severo, che non può che unirsi al dolore della famiglia: “Il destino ti ha spezzato le ali troppo presto, ti ricorderemo per sempre come il ragazzo gentile e solare che abbiamo conosciuto”, si legge in un post. “Eri un’esplosione di allegria, e con la tua voce ci hai conquistati”.

Angelo Carideo muore nel giorno del suo 18esimo compleanno. Ha lottato tra la vita e la morte fino all’ultimo respiro

Angelo era stimato non solo per la capacità canore ma anche per un animo solare, che ha sempre fattodi lui un ragazzo “molto rispettoso ed educato”, come lo descrivono in molti. Oltre alla musica, Angelo aveva anche la passione per la moto, la stessa che lo ha purtroppo consegnato tra le braccia della morte. La dinamica dell’incidente resta ancora al vaglio ma al momento si apprende che i veicoli coinvolti sono due moto e un’autovettura.

Non appena lanciato l’allarme, Angelo è stato trasferito in codice rosso in elisoccorso al policlinico Riuniti di Foggia dove, dopo aver lottato tra la vita e la morte, ha poi chiuso per sempre i suoi occhi. “In questo giorno così carico di dolore, piangiamo un giovane con un cuore di valore. A diciotto anni, la vita era un sogno dorato, ma il destino ha scelto un cammino inaspettato e troppo spietato. Sulla sua moto, sfidava il vento con ardore, sognava di volare sempre più in alto, sempre più forte”, recita il messaggio di Antonio.

E ancora: “Ma la vita è fragile, spesso incomprensibile, e ora piangiamo il suo sorriso, la sua voce così incredibile. Le sue passioni, i suoi sogni, la sua luce, restano con noi, nonostante la sua partenza precoce. Anche se è andato via troppo presto, troppo giovane, il suo ricordo rimarrà nel nostro cuore, costante e indelebile. Nel cielo, tra le stelle, ora trova pace, mentre noi qui in terra continuiamo ad abbracciare la sua memoria, il suo spirito luminoso, dedicando a lui queste mie semplici parole con amore profondo”.