Muore per choc anafilattico dopo la puntura di un insetto. Si chiamava Damiano Iob, ed era uno stimato imprenditore agricolo di 41 anni di Tarcento, vicino Udine. È successo tutto nella giornata del 22 giugno, quando l’uomo è stato ricoverato d’urgenza nel reparto di terapia intensiva del nosocomio di Udine. Il fattaccio qualche ora prima, durante la mattinata dello stesso giorno. Da quello che dichiarano le autorità locali, la tragedia ha avuto luogo nella campagna di Tarcento, dove l’uomo stava lavorando. Poi, durante quella che sembrava una solita giornata, Damiano Iob è stato punto da un insetto, si presuppone un’ape.

>> Malore in spiaggia, donna muore davanti ai bagnanti. È la seconda vittima in pochi giorni

A questo punto l’imprenditore si è sentito subito molto male e le sue condizioni sono rapidamente peggiorate. L’uomo a quel punto è stato subito soccorso e portato d’urgenza in ospedale ad Udine a seguito di un forte choc anafilattico. Solo nel pomeriggio l’uomo ha perso la vita a seguito di un arresto cardiaco.





Muore per choc anafilattico dopo la puntura di un insetto

Chiaramente l’intera comunità di Tarcento è rimasta senza fiato alla notizia della morte di Damiano Iob. L’uomo era anche padre di un figlio. Per il momento non è ancora chiaro se l’uomo fosse allergico al veleno prodotto dagli imenotteri (si tratta di una famiglia di insetti che include api, vespe e calabroni). Come riportano gli esperti, l’allergia alle punture di questi insetti può scatenare reazioni gravi e potenzialmente fatali.

Per l’imprenditore non c’è stato nulla da fare, nonostante il celere intervento dell’elisoccorso. Come dicevamo l’uomo è stato subito portato all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Qui i medici hanno fatto tutto il possibile per salvarlo, ma il suo cuore si è fermato. Come riporta la stampa locale, Damiano Iob era un imprenditore agricolo di successo. Era molto noto per la sua “passione per il settore e per l’attenzione che dedicava alla qualità dei prodotti”, scrivono.

L’impresa di Damiano Iob era nota per la produzione di prodotti agricoli biologici, molto apprezzati sia a livello locale che regionale. Dal boreto a la graisana, al frico friulano, passando per i cjarsòns carnici. Damiano quindi lascia un’eredità di eccellenza e di impegno nel settore agricolo.

Leggi anche: “Devo dire una cosa a tutti voi”. Chi l’ha Visto, parla la mamma di Kata. E spuntano video terribili