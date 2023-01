“Un angelo volato via”. Va dal medico, esce dallo studio e muordniente da fare

Muore a 43 anni dopo la visita dal medico. Daniele Massaro se ne è andato così questa mattina, martedì 24 gennaio, in via Papa Giovanni XXIII a Ostuni, provincia di Brindisi. Una tragedia che ha sconvolto quanti conoscevano l’uomo. Era un musicista di canti popolari pugliesi e soltanto pochi giorni fa si era esibito con il suo gruppo in Arabia Saudita a un festival internazionale.

Daniele Massaro era rientrato pochi giorni fa e domenica scorsa si era recato al pronto soccorso per degli accertamenti ma era stato rimandato a casa. Oggi il malore che l’ha colto intorno alle 13 mentre si trovava in auto. L’uomo si era appena recato dal medico per una visita. A quanto pare il musicista si è accasciato nella sua macchina e non si è più ripreso. A nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo.

I primi soccorsi e i tentativi di salvare Daniele

Daniele Massaro è stato soccorso dai passanti in attesa dell’arrivo del 118. Una volontaria della Croce Rossa del comitato di Ostuni che passava da quelle parti ha praticato le manovre rianimatorie. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della polizia locale di Ostuni. Poi i sanitari hanno cercato per circa un’ora di far riprendere i sensi all’uomo con massaggi cardiaci e defibrillatore, ma non c’è stato nulla da fare.

Il magistrato di turno del tribunale di Ostuni, il pm Alfredo Manca, ha disposto il sequestro della salma che si trova nel cimitero cittadino. Probabilmente nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia per chiarire con esattezza la causa della morte. Daniele Massaro era molto conosciuto, in passato era stato anche assessore nella giunta del sindaco Zizzi. Ora un’intera comunità piange per il suo decesso.

In tanti hanno inviato messaggi sulla bacheca Facebook di Daniele Massaro: “Ciao Daniele ci hai lasciati all’improvviso …Apprendere questa notizia e’ doloroso per chi come me ti ha conosciuto e non riesco a crederci. Uomo Impegnato in politica con i Verdi, nella cultura e musicista. Daniele riposa in pace che dolore la tua scomparsa”. Un altro conoscente scrive: “Ciao Daniele Massaro una bruttissima notizia .. Un altro angelo volato via . Fai sentire la pizzica , canti popolari a tutto il paradiso”.

