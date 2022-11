Muore tre giorni dopo il matrimonio, il marito: “Stava bene”. È una tragedia quella capitata a Mara e Alessandro che hanno vissuto il giorno più bello della loro vita e poco dopo l’incubo peggiore. La donna, 30 anni, è deceduta in ospedale tre giorni dopo il matrimonio. Mara Angelini era stata ricoverata lunedì presso il San Salvatore di Pesaro.

Il marito, incredulo e affranto, oggi dice: “Mara stava bene”. L’uomo aggiunge: “Stavamo insieme da alcuni anni e sabato finalmente avevamo deciso di coronare il nostro sogno, giurandoci amore eterno e diventando ufficialmente marito e moglie”. Ma un destino atroce ha distrutto il loro sogno strappando Mara dalle braccia del marito Alessandro.

Le ultime ore di Mara, il racconto del marito Alessandro

Mara Angelini era segretaria presso un centro di fisioterapia, la Fisiolab, a Cattolica. Il marito Alessandro ricorda gli ultimi momenti trascorsi insieme: “Ci siamo recati in Comune, a Vallefoglia, dove abbiamo apposto le firme sul registro dei matrimonio. È stata una cerimonia intima, alla presenza di un numero ristretto di persone”.

“Avevamo in programma di organizzare una grande festa, l’anno prossimo, nel mese di maggio – continua Alessandro – Mara stava bene, quello era il giorno più bello della sua vita e non la smetteva più di sorridere: non c’era nulla, in lei, che potesse far presagire quello che sarebbe accaduto”. Poi il malore e la corsa in ospedale. Secondo quanto riporta il Resto del Carlino marito e moglie erano a letto quando la donna improvvisamente “ha iniziato a sentirsi male e ha perso conoscenza”.

“Ho chiamato il 118 e l’abbiamo accompagnata in pronto soccorso, ma in quel momento pare che fosse già entrata in coma – ha detto Alessandro – È spirata il giorno dopo, martedì, all’ospedale di Pesaro. I medici hanno parlato di un aneurisma dell’arteria femorale. A quanto pare, almeno stando a quello che ci è stato riferito, non ci sarebbe stato alcun modo di prevedere questo esito, nemmeno con esami approfonditi. Anche perché, da quel che so, non c’erano stati sintomi precedenti. Ancora non riesco a realizzare appieno quello che è successo”.

Queste le parole con cui la Fisiolab di Cattolica ha ricordato Mara: “Con gli occhi pieni di lacrime e il cuore distrutto dal dolore, provo a trovare le parole giuste per dire a tutti che, ogni volta che varcheranno la nostra porta non ti troveranno più lì seduta alla tua scrivania, sempre pronta ad accoglierli con il sorriso, la simpatia e la disponibilità che ti contraddistinguevano”.

