Lutto nel mondo dei social: è morto il famoso TikToker Michele “Naspi” Rossiniello. L’uomo aveva appena 39 anni e le cause della morte non sono ancora chiare. Naspi, così era conosciuto dai suoi follower, lascia moglie e due figli. Tra l’altro, gli ultimi filmati dell’influencer sono stati pubblicati soltanto qualche ora prima del suo decesso. Michele, originario di Foggia, era seguito da 200.000 follower su Tik Tok e aveva 9,5 milioni di like complessivi. Parlava della sua vita di tutti i giorni a Foggia e tra una clip e l’altra raccontava le sue cose più private e non solo.

Momenti di apprensione per tutte le persone che lo seguivano che non riescono a credere che sia morto. Tantissimi i messaggi di cordoglio che in queste ore stanno arrivando sui suoi profili e sui social in generale per ricordare la figura di Naspi. C’è anche quello della ASD Ginnastica Capitanata Foggia, dove si allenava uno dei suoi due figli: “Tutta L A.S.D. si associa al dolore per la perdita improvvisa del caro papà del nostro atleta. Riposa in pace Michele condoglianze a tutta la famiglia”.

Tra l’altro il suo ultimo video è arrivato a quasi un milione di visualizzazioni. E chiaramente sotto ci sono già centinaia di commenti: “Michele ho seguito la tua live ieri sera, volevi salutare tu al mattino la Tesy, per poi andare a lavorare….top love, come dicevi tu”. E ancora: “Che tristezza …È strano pensare come ci si possa affezionare qui virtualmente ,eppure è così e come si fa ora a pensare a questa grande mancanza”.

Nel video Michele si stava cucinando un panino: “In questo periodo non voglio fare la dieta, voglio solo stare bene con me stesso”. Poi sei legge: “Abbiamo perso un grande foggiano, chi ha visto i suoi video può capire che era una bellissima persona e portava allegra” il commento dell’altro tiktoker foggiano Nathan.Fg.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web. Fan sconcertati: “Non lo conoscevo di persona. Sui social ha portato allegria a tutti con i suoi video divertenti. Vedere una persona andarsene così e lasciare tutto all’improvviso, è un dolore troppo forte. ‘Topp Love’ come dicevi sempre”.

