Morto durante la semifinale di Europa League Juventus-Siviglia. In onda sulla Rai1 nella prima serata di giovedì scorso, la partita è stato il programma più seguito della prima serata con 3.772.000 spettatori e il 18% di share. Juventus e Siviglia hanno pareggiato 1-1 nella semifinale d’andata di Europa League, disputata all’Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio degli ospiti con En-Nesyri al 26′, ha risposto Gatti al 97′. Il ritorno in Spagna.

Durante la semifinale di Europa League Juventus-Siviglia un tifoso bianconero che stava assistendo alla partita è morto. Uno choc immenso per chi si è trovato davanti la terribile scena. Mentre la squadra di Torino combatteva sul campo, il tifoso è stato colto da un malore e per lui non c’è stato niente da fare.

Leggi anche: “È morto per il Napoli”. Choc in strada, la tragedia a Udine alla fine della partita per lo scudetto





Juventus-Siviglia, tifoso si sente male e muore allo stadio: Giuliano Visconti aveva 78 anni

Nel bel mezzo della gara Giuliano Visconti ha accusato un malore fatale ed è morto sugli sparli dell’Allianz Stadium della Juventus, di cui era grande tifoso. Il 78enne era un avvocato ed era molto conosciuto nella zona del basso Garda. Era stato presidente di Garda Uno negli anni Novanta e figura di spicco della politica e della società di Desenzano del Garda.

Giuseppe Visconti è stato consigliere comunale e capogruppo per la Democrazia Cristiana dal 1978 al 1980, consigliere e assessore ai Lavori pubblici fino al 1990. E ancora capogruppo fin al 1994. L’architetto è stato tra i fondatori di un team di lavoro da cui poi è nata Garda Uno, della quale è poi diventato presidente tra gli anni Ottanta e i i primi anni Novanta.

Visconti, con il fratello Ivano, negli anni Settanta ha preso le redini dello studio di architettura fondato dall’altro fratello, il primogenito Flavio, morto nel 1970. Allo studio Visconti si devono la realizzazione del complesso commerciale delle Vele, del Green Residence, del Leone, dell’Ikea.

“In Garda Uno abbiamo accolto con grande tristezza la notizia della scomparsa di Giuliano Visconti. Desideriamo qui esprimere le nostre condoglianze alla famiglia ed alle persone a lui vicine e ricordarlo con le parole, semplici, del nostro Direttore Operativo, Massimiliano Faini: ‘È stato una persona fondamentale'”, si legge sul sito di In Garda Uno.