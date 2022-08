Morto Piero Alessandrelli, 49enne con la passione per la moto conosciuto a Foligno per il suo impegno come volontario della Protezione civile. L’uomo è morto a seguito di un tragico incidente poco prima della mezzanotte lungo la superstrada Foligno-Spoleto.

Per Alessandrealli fatale lo scontro con un furgone avvenuto all’altezza dello svincolo per Sant’Eraclio. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 (illeso il conducente del furgone) e la polizia Stradale di Todi. Il 49enne stava tornando dal turno di lavoro nel carcere di Spoleto, dove era impegnato come agente della polizia penitenziaria. Per il guidatore del mezzo pesante è scattato l’alcoltest e il risultato è stato negativo.





Morto Piero Alessandrelli, incidente in moto a Foligno

La Procura di Spoleto ha disposto il sequestro del mezzo e probabilmente affiderà anche l’incarico per l’autopsia. L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata che è attualmente a doppio senso di circolazione a causa di alcuni lavori che stanno effettuando lungo la strada. Fatale l’urto tra i due mezzi per Piero Alessandrelli, che ha perso la vita sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate nello scontro con il mezzo pesante.

Morto Piero Alessandrelli, incidente in moto a Foligno – Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e la Polstrada di Todi. Illeso il conducente del furgone, un uomo di nazionalità romena. Piero Alessandrelli, lascia un figlio adolescente. La vittima aveva la passione per le Harley Davidson ed era volontario del gruppo di protezione civile “Città di Foligno”. Sulla pagina Facebook del gruppo cittadino della Protezione civile tanti i messaggi di condoglianze e ricordo di Alessandrelli, ricordato come “un grande amico”.

Morto Piero Alessandrelli, il ricordo della Prociv – “Un grande amico e volontario di protezione civile. Ci ha lasciato la notte scorsa a causa di un incidente stradale sulla superstrada Foligno-Spoleto. Riposa in pace Piero, noi ti ricorderemo sempre! Sentite condoglianze alla famiglia”, scrive sui social il Gruppo volontari “Città di Foligno Odv”.

“Un boato pazzesco”. Panico in spiaggia nella nota località turistica: danni e paura tra i bagnanti