“Addio papà”. La vip italiana con il cuore spezzato: pochi mesi fa l’aveva accompagnata all’altare

“Ciao Papà, grazie per avermi dato la vita. Voglio ricordati così, vola più in alto che puoi, sarai il mio angelo custode. Ti amo”; un messaggio pieno di dolore quello di Nicole Daza, moglie di Marcell Jacobs, affidato ai social. Una perdita che spacca il cuore. Solo pochi mesi fa il padre di Nicole aveva partecipato alle nozze della figlia con il campione olimpico ed europeo dei 100 metri. Un matrimonio da favola segnato dall’assenza del padre di Marcell con il quale il velocista ha da tantissimo tempo perso i contatti.



“Non è venuto, mi ha bidonato – aveva raccontato Marcell alla Gazzetta dello Sport – Stavolta non l’ho nemmeno sentito. Per fortuna che già da domenica scorsa sono arrivati dagli Stati Uniti mia nonna, gli zii e alcuni cugini, in tutto sedici persone. Si fermeranno fino a lunedì nell’hotel di mamma”.

Leggi anche: “Non è venuto, mi ha bidonato”. Marcell Jacobs, tutto pronto per il matrimonio ma c’è un’assenza che fa male





Lutto per Nicole Daza, la moglie di Marcell Jacobs ha perso il papà



La news del decesso è stata ripresa anche dagli account social di Verissimo, che di recente ha ospitato sia Daza sia Jacobs i quali, innanzi a Silvia Toffanin, hanno narrato l’incantevole giorno in cui hanno pronunciato il fatidico “sì”. Un amore fortissimo il loro ed un legame che va avanti da quattro anni. Marcell e Nicole i sono incontrati nel 2018 e da subito è scoppiato un vero e proprio colpo di fulmine.



Quasi subito dopo sono diventati genitori di un maschietto, Anthony e una bambina, Megan, nati rispettivamente nel 2019 e nel 2020. L’atleta, però, è già papà di un altro bambino, Jeremy, nato quando lui aveva solamente 19 anni da una relazione precedente. Sulla vita di Nicole non si hanno molte notizie, se non che lavorava come dipendente all’Outlet di Serravalle, tanto è vero che le prime fasi della relazione con lo sportivo si sono consumate al Nord Italia.



Quello che è certo è l’importanza che Nicole ha avuto, e sta avendo, nella vita di Marcell. In più frangenti Marcell ha sottolineato come Nicole gli abbia sempre dato sostegno, soprattutto negli anni in cui non era “nessuno”. Anche Daza ha evidenziato in diverse interviste che l’amore per il compagno è sempre stato solido e intenso, a prescindere dalla popolarità.