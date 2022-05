“Che dolore”. Lutto nello spettacolo italiano, se ne va un grande attore. Morto a 60 anni, il triste annuncio della moglie

Lutto nel mondo del teatro e della musica: è morto Gennaro Cannavacciuolo ad appena 60 anni. L’attore e cantante, un animale da palcoscenico, era cresciuto alla scuola di Eduardo De Filippo. L’uomo si è improvvisamente spento a Roma: a dare la notizia la moglie Christine. L’artista non era però romano di nascita, ma originario di Pozzuoli. Il suo modo di fare musica e teatro è sempre stato considerante estremamente eclettico ed elegante.

La sua bravura lo aveva portato a calcare i palchi di tutti i teatri d’Italia. Dal San Carlo di Napoli al Teatro Verdi di Trieste, dal Sistina di Roma all’Augusteo di Napoli fino al Manzoni di Milano. In molti ricorderanno dei suoi spettacoli da one man show: come l’omaggio in palcoscenico a Yves Montand – Un italien à Paris e la tournée dello scorso inverno di Milva – Donna di teatro. In quest’ultimo spettacolo, Gennaro Cannavacciuolo, aveva messo insieme grandi successi della cantante e sue interpretazioni teatrali.





Morto Gennaro Cannavacciuolo, il famoso attore e cantante: aveva 60 anni

Intramontabile anche la sua parte in tv per la sua interpretazione di Silvio Crespi nella serie internazionale Clash of Future, grazie alle quale era stato premiato. Viveva a Roma da anni. Gennaro Cannavacciuolo lascia la moglie e un figlio di nove anni. I funerali si terranno sabato 28 maggio alle 14:00 nella chiesa di San Bellarmino. Non aveva vent’anni quando, in una pausa delle repliche de “Il voto” di Salvatore Di Giacomo con la regia di Virginio Puecher.

Qui incontrò Eduardo De Filippo che stava mettendo in scena “A’ furtuna e’ Pulicenella” e cercava un attore che sapesse recitare e ballare una difficile “tarantella”, e fu scelto. Fu questo episodio a condizionare la vita di Gennaro Cannavacciuolo per sempre. Un rapporto, tra i de, che rimase indissolubile negli anni.

Premiato ed applaudito in spettacoli di prosa, musical, cinema, televisione, operetta, ha interpretato personaggi del teatro Eduardo De Filippo, Manlio Santanelli, Annibale Ruccello, ed è stato indimenticabile protagonista in “Cabaret” di Saverio Marconi ed in “Cocha Bonita” di Nicola Piovani e Alfredo Arias. Con Gennaro Cannavacciuolo se ne va un grande interprete del nostro tempo.

