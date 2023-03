È morto all’improvviso nella sua casa Franco Eustacchio Stromei, proprietario dello stabilimento balneare La Bussola di Montesilvano, in provincia di Pescara; si è spento davanti alla moglie che ha tentato di soccorrerlo senza riuscire a salvargli la vita. Conosciuto in tutta la costa, la scomparsa di Franco Eustacchio Stromei ha sollevato un’ondata di emozione. Il presidente regionale della Sib-Balneatori Riccardo Padovano ricorda con stima il collega scomparso: “Nel 2001 fui io a consigliare a lui e i parenti appena tornati dal Venezuela, l’acquisto della Bussola”.



“Tutti insieme hanno sempre amministrato bene quell’attività, lottando con la categoria quando si manifestò il problema dell’erosione, hanno inoltre investito per lavori di ammodernamento. Franco era intuitivo e lungimirante, sapeva essere sempre al passo con i tempi ed ha reso La Bussola uno stabilimento molto moderno”.

Montesilvano, morto Franco Eustacchio Stromei: piange il litorale



E ancora: “Ci eravamo incontrati due settimane fa in occasione di una riunione di balneari sul project financing per il miglioramento della riviera montesilvanese, anche in quell’occasione aveva dimostrato di avere idee innovative”. A Pescara, nella casa della famiglia in viale Kennedy, in tanti ieri si sono stretti intorno alla moglie di Franco Eustachio Stromei, ai figli Valentina ed Eugenio.



I funerali si sono svolti oggi pomeriggio alle 15.30 nella chiesa della Madonna delle Grazie a Tocco Casauria, paese di origine del balneare. Una settimana fa aveva fatto scalpore la morte di Salvatore Bruno, residente a Vertemate in provincia di Como. Uno choc improvviso come racconta il fratello Giuseppe al quotidiano la Provincia di cui di seguito riportiamo le dichiarazioni.



“Aveva avuto un infarto sedici anni fa, a soli 38 anni ma era stato preso in tempo dai medici. Aveva subito un intervento che era andato bene e faceva tutte le cure, potendo vivere una vita normale. Appena dieci giorni fa ha fatto tutti i controlli di routine, incluso elettrocardiogramma e test sotto sforzo, andava tutto bene. Martedì ha lavorato tutto il giorno, è tornato a casa e ha cenato, poi è andato in bagno e da lì non è più uscito – aggiunge Giuseppe – l’ambulanza è arrivata subito e i soccorritori hanno provato a rianimarlo, ma non c’era già più niente da fare, non lo hanno nemmeno portato in ospedale”.