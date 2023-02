Un malore improvviso in un giorno di festa. Michele Barco, 58 anni, è morto durante i festeggiamenti per il suo ultimo giorno di lavoro. L’uomo era dipendente della ditta Belvest di via Corsica a Piazzola sul Brenta, azienda specializzata nella produzione all’ingrosso di abbigliamento e faceva l’operaio.

Michele Barco abitava a Piazzola sul Brenta, un comune italiano di 11mila abitanti situato a nord di Padova. Martedì 31 gennaio stava festeggiava l’ultimo giorno di lavoro insieme ai colleghi di lavoro prima della meritata pensione. Aveva portato dolci e bicchieri per brindare, ma a un certo punto si è accasciato sul tavolo a causa di un malore.

Michele Barco muore mentre festeggia la pensione con i colleghi

Michele Barco ha perso conoscenza e i colleghi hanno subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenute un’ambulanza e una automedica del Suem 118. In pochi minuti in via Corsica sono arrivati i sanitari del Suem. I medici nonostante i tentativi di rianimare il cinquantottenne, alla fine non hanno potuto far altro che constatarne decesso.

L’uomo sarebbe stato colto da un improvviso arresto cardiocircolatorio. Il pubblico ministero di turno, ha dato il nullaosta per la rimozione della salma di Michele Barco e la restituzione ai familiari. “Una persona fantastica, un lavoratore egregio e lo stesso come persona. Siamo profondamente colpiti da quanto è avvenuto, comprendete il nostro dolore”, ha scritto la direzione dell’azienda esprimendo il suo cordoglio. “Hai sempre trovato la soluzione – hanno scritto i colleghi –. Ore e ore sopra lo stenditore, hai insegnato a tanti a lavorare e di questo ti possiamo solo ringraziare. Gessetto rosso nel taschino della camicia immancabile, come un amico inseparabile”.

Una disgrazia che ha lasciato tutti tanto increduli e senza parole. Un lutto profondo per una morte così assurda. Michele Barco, infatti, era un operaio molto stimato dall’azienda e dai suoi colleghi. Il 58enne stava festeggiando il suo ultimo giorno di lavoro prima della pensione. L’attività in azienda si è fermata in tutti i settori, i lavoratori sono andati a casa e riprenderanno tra 24 ore.