Assurdo incidente mortale a Milano: un pedone è stato investito da un pullman mentre attraversava le strisce pedonali. E purtroppo non è la prima volta che avviene proprio nel capoluogo lombardo. Stavolta l’incidente è avvenuto intorno alle 9:30 di domenica 8 ottobre. Il pedone, un uomo di 48 anni, stava attraversando le strisce pedonali nei pressi dell’aeroporto di Linate.

L’uomo si trovava in viale Forlanini all’angolo con via Eugenio Bellosio quando ha attraversato la strada sulle strisce ed è stato investito da un autobus dell’ATM della linea 175. Quando sono arrivati i soccorsi il personale dell’ambulanza non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia stradale che dovranno ricostruire l’accaduto.

Leggi anche: Lutto in Italia, la vip morta improvvisamente a 53 anni. L’annuncio choc dei suoi cari





La dinamica dell’incidente: l’uomo era sulle strisce

Stando a quanto riportato dall’Ansa l’uomo stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stato centrato dal bus. L’Azienda di Trasporti Milanesi ha prontamente reso noto l’accaduto con un tweet: “Stiamo deviando i bus 45 e 175, dopo un incidente stradale che ha coinvolto un bus e una persona. Sulla nostra app trovate gli aggiornamenti in tempo reale”.

Successivamente l’ATM ha diffuso una nota attraverso la quale “esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Un grave incidente stamattina intorno alle 9.30 in viale Forlanini – si legge nella nota – ha coinvolto un bus della linea 175 e un uomo di 48 anni, che putroppo è deceduto. Sono in corso gli accertamenti da parte delle Forze dell’Ordine con cui c’è massima collaborazione da parte dell’Azienda. Atm si impegna a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto”.

🚦 Stiamo deviando i bus 45 e 175, dopo un incidente stradale che ha coinvolto un bus e una persona. Sulla nostra app trovate gli aggiornamenti in tempo reale. pic.twitter.com/1XLvPBAiGC — Azienda Trasporti Milanesi (@atm_informa) October 8, 2023

Al momento si valuta l’ipotesi che una macchina parcheggiata sulle strisce abbia potuto ostacolare la visione dell’uomo al conducente del bus. Il mezzo stava viaggiando a velocità bassa ma l’impatto è tato fatale. Il conducente del veicolo di trasporto pubblico, un 50enne, è stato ricoverato in ospedale in stato di choc con un codice verde. L’uomo investito si chiamava Fabio Buffo, come riportato dal Corriere della Sera, abitava nel quartiere. Lascia la moglie e due figli. Stamattina stava tornando a casa, in via Barigozzi, con il suo cane dopo aver fatto visita alla mamma.

Schianto all’alba dopo una serata, l’auto urta un mezzo in sosta si ribalta. A bordo c’era una ragazza