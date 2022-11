Muore bimbo di due anni, trovato morto dalla mamma nel letto; è l’epilogo di una storia terribile che arriva da Genova. Teatro, Casa Raphael: una comunità di accoglienza gestita dalla Prefettura e dall’associazione Ce.sto in via Byron dove la famiglia aveva trovato rifugio dopo lo scoppio della guerra in Ucraina che aveva rovesciato in Europa milioni di profughi. La scoperta del corpo del piccolo ha colpito al cuore la piccola comunità come raccontano in un post i gestori della struttura.



“Apprendere la notizia ha gettato un pesante velo di tristezza su tutti noi – scrive il Ce.sto sulla sua pagina facebook – L’accoglienza, che pratichiamo da anni, è molto più di una parola, è un lavoro complesso e intenso, dove professionalità, umanità, competenze ed empatia si incontrano sempre. Per questo ci stringiamo attorno agli affetti del bimbo, alla comunità ucraina ma anche a colleghi e colleghe che sono comprensibilmente sconvolti/e”.

Genova, choc al centro di accoglienza: muore bimbo di 2 anni



Ancora da capire le cause della morte ma secondo i primi rilievi non ci sarebbero segni di violenza sul corpo del piccolo. La procura di Genova ha aperto un fascicolo per accertare le cause. Purtroppo, a quanto raccontano i media locali, per il piccolo non ci sarebbe stata speranza. Subito dopo la scoperta sono stati allertati i soccorsi ma i medici non hanno potuto far altro che constatare la morte.



Con ogni probabilità si è trattato di un malore. Una storia che arriva ad un paio di giorni appena dalla tragedia di Novellara. Dopo essersi sentito male a scuola un bimbo di 7 anni era morto. A raccontare la storia è il Resto del Carlino. Il quotidiano racconta come: “Il piccolo Nikhil era affetto dalla nascita da problemi cardiaci, ma sempre tenuti sotto controllo”.



E ancora: “Tanto che aveva sempre condotto una vita normale, giocando con i coetanei e svolgendo pure attività di educazione fisica a scuola”. Un malore improvviso non gli ha lasciato scampo. A testimoniare il dolore dell’intera comunità la visita di ieri del sindaco. Elena Carletti , primo cittadino di Novellara, ha fatto visita alla famiglia in lutto.

