Una terribile tragedia si è verificata nelle scorse ore a Sapri, in provincia di Salerno. Il padre di un ex concorrente dell’Isola dei Famosi è morto annegato, mentre stava cercando di rinfrescarsi in questi ultimi giorni di agosto. Come riferito dal sito Il Mattino, l’uomo ha deciso di immergersi in acqua e di godersi momenti di relax, quando è successo qualcosa di inaspettato. E c’è stato purtroppo il decesso del bagnante, che aveva 62 anni ed era molto conosciuto anche per il suo lavoro.

Proprio a Sapri era noto per essere un bravissimo barbiere. Il padre dell’ex concorrente dell’Isola dei Famosi è morto subito dopo un tuffo in mare. In particolare, ha scelto la spiaggia del lungomare per farsi una nuotata, ma è andato tutto storto e non è riuscito più a riemergere. Il dramma si è consumato nella giornata di martedì 29 agosto, quando erano le ore 10 del mattino. E ora stanno emergendo le prime ipotesi su quanto accaduto.

Sapri, il padre di un ex concorrente dell’Isola dei Famosi morto annegato

Secondo una prima ricostruzione dei fatti di quanto avvenuto a Sapri, il padre di questo ex concorrente dell’Isola dei Famosi è morto annegato ma non si conosce ancora l’esatta motivazione del decesso. Si sa comunque che le condizioni meteorologiche non fossero ideali, infatti il mare era molto mosso. Il 62enne potrebbe essersi sentito male per un malore improvviso, ma saranno le indagini a chiarire come mai non sia più riemerso dall’acqua. A recuperarlo è stato un poliziotto, che in quel momento non stava lavorando, ma che si trovava proprio su quel tratto marino.

A perdere la vita è stato il papà dell’ex naufrago Gian Maria Sainato, che lavora come influencer. Dopo l’annegamento dell’uomo, sono arrivati prontamente sul posto i soccorritori del 118 e gli uomini della Capitaneria di porto, ma è stato possibile solo constatare la sua dipartita. Un dolore immenso per il giovane e la sua famiglia, che dicono addio ad un componente fondamentale. Al momento Sainato non ha commentato la notizia personale.

Gian Maria Sainato, classe 1995, è originario proprio di Sapri. Ha lavorato come modello e poi si è affermato come influencer. Da segnalare anche le sue apparizioni televisive nel programma Riccanza e a Pomeriggio Cinque di Barbara D’Urso in qualità di opinionista.